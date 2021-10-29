В Москве выявили 7511 случаев заражения коронавирусом за сутки

В Москве выявили 7511 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Вчера эта цифра была почти на тысячу больше — 8440 человек. Всего с начала пандемии в столице выявили 1 802 521 заболевшего.