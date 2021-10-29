В Москве выявили 7511 случаев заражения коронавирусом за сутки
Вчера эта цифра была почти на тысячу больше — 8440 человек. А число летальных исходов в столице увеличилось за сутки на 93 против 95 днём ранее.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
В Москве выявили 7511 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Вчера эта цифра была почти на тысячу больше — 8440 человек. Всего с начала пандемии в столице выявили 1 802 521 заболевшего.
Число летальных исходов в Москве увеличилось за сутки на 93 против 95 днём ранее. Всего в Москве от коронавируса умер 31 151 человек.
Ранее Лайф рассказывал, что в подмосковном парке "Патриот" развернули временный госпиталь для пациентов с коронавирусом. В регионе сохраняется сложная ситуация по ковиду. Ежедневно госпитализируют более тысячи пациентов.
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