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"Валерий, как же так получилось?": Опубликовано видео с депутатом Рашкиным после того, как он попался с тушей лося в авто

Ночью сотрудники местного охотнадзора остановили машину, за рулём которой был коммунист, а в багажнике находилась уже разделанная туша животного.

29 октября, 08:36

Депутат Госдумы Валерий Рашкин попался с тушей лося в авто. Видео © SHOT

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, которого с признаками опьянения поймали в лесу в Саратовской области с тушей лося в багажнике авто. На кадрах парламентарий заявил, что они просто случайно нашли мёртвое животное, и представился на камеру.

Напомним, белый "ларгус", оформленный на Саратовское областное отделение КПРФ, остановили сотрудники местного охотнадзора. Управлял "Ладой" сам депутат-коммунист, вместе с ним ехал его товарищ. Рашкин уверял, что они обнаружили убитого лося, решили разделать и увезти с собой. Оба подтвердили, что понимают незаконность своих действий. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи лося 240к (если самец) и 400к (если самка).

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Кроме того, Рашкин отказался пройти медосвидетельствование, хотя сотрудники охотнадзора заподозрили, что парламентарий находился в состоянии опьянения.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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Комментариев: 1

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Ростислав Рычановсегодня в 08:54

Для обвинения необходима экспертиза туши лося, ружья, ( про него нет инфы), пороховой тест рук Рашкина( смешная фамилия- не в ЦРУ выдумывали?), его спутника. Сообщил- не сообщил- пустое. Отсутствие освидетелствования- не доказательство. А еще у него неприкасаемость.

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