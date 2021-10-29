"Валерий, как же так получилось?": Опубликовано видео с депутатом Рашкиным после того, как он попался с тушей лося в авто

Ночью сотрудники местного охотнадзора остановили машину, за рулём которой был коммунист, а в багажнике находилась уже разделанная туша животного.