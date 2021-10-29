"Валерий, как же так получилось?": Опубликовано видео с депутатом Рашкиным после того, как он попался с тушей лося в авто
Ночью сотрудники местного охотнадзора остановили машину, за рулём которой был коммунист, а в багажнике находилась уже разделанная туша животного.
Депутат Госдумы Валерий Рашкин попался с тушей лося в авто. Видео © SHOT
Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, которого с признаками опьянения поймали в лесу в Саратовской области с тушей лося в багажнике авто. На кадрах парламентарий заявил, что они просто случайно нашли мёртвое животное, и представился на камеру.
Напомним, белый "ларгус", оформленный на Саратовское областное отделение КПРФ, остановили сотрудники местного охотнадзора. Управлял "Ладой" сам депутат-коммунист, вместе с ним ехал его товарищ. Рашкин уверял, что они обнаружили убитого лося, решили разделать и увезти с собой. Оба подтвердили, что понимают незаконность своих действий. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи лося 240к (если самец) и 400к (если самка).
Кроме того, Рашкин отказался пройти медосвидетельствование, хотя сотрудники охотнадзора заподозрили, что парламентарий находился в состоянии опьянения.
Комментариев: 1
Для обвинения необходима экспертиза туши лося, ружья, ( про него нет инфы), пороховой тест рук Рашкина( смешная фамилия- не в ЦРУ выдумывали?), его спутника. Сообщил- не сообщил- пустое. Отсутствие освидетелствования- не доказательство. А еще у него неприкасаемость.