Депутата Рашкина поймали пьяным за рулём под Саратовом с тушей лося в багажнике
Как утверждает коммунист, животное он не убивал, а лишь обнаружил в лесу, решил разделать и увезти с собой.
Фото © Telegram / SHOT
Депутата Государственной думы от КПРФ Валерия Рашкина поймали в лесу в Саратовской области с признаками опьянения за рулём автомобиля, в багажнике которого лежала разделанная туша лося. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Машину, оформленную на Саратовское областное отделение КПРФ, остановили сотрудники местного охотнадзора. Вместе с парламентарием в ней находился 49-летний безработный Александр Гношев, однако управлял транспортом именно депутат. Из-за руля он вышел с грязным красным лицом и шатался из стороны в сторону, при этом наотрез отказался проходить медосвидетельствование.
Рашкин утверждал, что животное они нашли уже убитым, решили разделать и увезти с собой. По данным телеграм-канала, задержали нарушителей в 1:08. Депутат и его товарищ подтвердили, что понимают незаконность своих действий. Ориентировочный ущерб от добычи лося составляет 240 тысяч, если убит самец, и 400 тысяч — если самка. Пол найденного в машине животного пока не определён.
Ранее Лайф рассказывал, что депутат Анатолий Вассерман проверит законность использования его фото в рекламе фильтров для воды. По словам публициста, парламентариям запрещена коммерческая деятельность, однако творческая — нет и он может сниматься даже в рекламных роликах в качестве актёра.
Лента новостей
"Пир во время чумы": Жители Сочи возмущены наплывом туристов на курорт в нерабочие дни
сегодня в 08:10
Суд в Латвии отправил в тюрьму русскоязычного журналиста Юрия Алексеева
сегодня в 08:04
Потерявшая в "Зимней вишне" дочь кемеровчанка заявила, что перед семьями погибших до сих пор не извинились
сегодня в 07:54
Комментариев: 0