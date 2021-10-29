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Депутата Рашкина поймали пьяным за рулём под Саратовом с тушей лося в багажнике

Как утверждает коммунист, животное он не убивал, а лишь обнаружил в лесу, решил разделать и увезти с собой.

29 октября, 08:18
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/31740" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото © Telegram / SHOT

Депутата Государственной думы от КПРФ Валерия Рашкина поймали в лесу в Саратовской области с признаками опьянения за рулём автомобиля, в багажнике которого лежала разделанная туша лося. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

  • Фото © Telegram / SHOT
    Фото © Telegram / SHOT
  • Фото © Telegram / SHOT
    Фото © Telegram / SHOT
  • Фото © Telegram / SHOT
    Фото © Telegram / SHOT

Фото © Telegram / SHOT

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Машину, оформленную на Саратовское областное отделение КПРФ, остановили сотрудники местного охотнадзора. Вместе с парламентарием в ней находился 49-летний безработный Александр Гношев, однако управлял транспортом именно депутат. Из-за руля он вышел с грязным красным лицом и шатался из стороны в сторону, при этом наотрез отказался проходить медосвидетельствование.

Рашкин утверждал, что животное они нашли уже убитым, решили разделать и увезти с собой. По данным телеграм-канала, задержали нарушителей в 1:08. Депутат и его товарищ подтвердили, что понимают незаконность своих действий. Ориентировочный ущерб от добычи лося составляет 240 тысяч, если убит самец, и 400 тысяч — если самка. Пол найденного в машине животного пока не определён.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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