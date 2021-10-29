Депутата Рашкина поймали пьяным за рулём под Саратовом с тушей лося в багажнике

Депутата Государственной думы от КПРФ Валерия Рашкина поймали в лесу в Саратовской области с признаками опьянения за рулём автомобиля, в багажнике которого лежала разделанная туша лося. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.







Машину, оформленную на Саратовское областное отделение КПРФ, остановили сотрудники местного охотнадзора. Вместе с парламентарием в ней находился 49-летний безработный Александр Гношев, однако управлял транспортом именно депутат. Из-за руля он вышел с грязным красным лицом и шатался из стороны в сторону, при этом наотрез отказался проходить медосвидетельствование.

Рашкин утверждал, что животное они нашли уже убитым, решили разделать и увезти с собой. По данным телеграм-канала, задержали нарушителей в 1:08. Депутат и его товарищ подтвердили, что понимают незаконность своих действий. Ориентировочный ущерб от добычи лося составляет 240 тысяч, если убит самец, и 400 тысяч — если самка. Пол найденного в машине животного пока не определён.