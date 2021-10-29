"Будет хорошо для хоккея": Гретцки оценил шансы Овечкина побить его рекорд по количеству шайб в НХЛ
Сейчас на счету российского нападающего 738 голов в регулярных чемпионатах. Достижение канадца — 894 шайбы.
Фото © Andre Ringuette / NHLI via Getty Images
Лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки заявил, что российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" может побить его рекорд по количеству заброшенных шайб. Об этом сообщается на сайте лиги.
"Я считаю, что это будет хорошо для хоккея. Некоторые люди не верят мне, но мои близкие, мои друзья и люди из моего окружения знают, что я всегда так считал и говорил. Это будет просто отлично для всего спорта", — говорит Гретцки.
Накануне в матче с "Детройт Ред Уингз" (2:3) Овечкин забросил свою 738-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. В списке лучших снайперов в истории лиги он по-прежнему занимает пятое место.
"Плохо по их высочайшим стандартам": Капризов, Панарин и Радулов получили "жирные" контракты в НХЛ, но пока играют слабо
До занимающего четвёртую позицию Бретта Халла россиянину остаётся всего три точных броска. В тройку лидеров по этому показателю входят: рекордсмен Уэйн Гретцки (894 шайбы), Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).
Комментариев: 0