"Плохо по их высочайшим стандартам": Капризов, Панарин и Радулов получили "жирные" контракты в НХЛ, но пока играют слабо Со старта регулярного чемпионата НХЛ прошло всего несколько недель, но уже можно делать первые выводы. Далеко не все звёздные российские легионеры пока оправдывают свой высокий статус. 28 октября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Joshua Sarner / Icon Sportswire via Getty Images, © Chris Tanouye / Getty Images, © Debora Robinson / NHLI via Getty Images

Нынешним летом и в начале осени многие болельщики по обе стороны океана внимательно следили за тем, как российский нападающий клуба "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов никак не мог подписать новый контракт с командой. Фанаты не представляли себе клуб без российского форварда, но переговоры шли с большим трудом. Мало того, упорно распространялись слухи о возможном возвращении 24-летнего игрока в ЦСКА.

Капризов влюбил в себя фанатов и выбил колоссальный контракт

В июле 2020 года Капризов подписал с "Миннесотой" стандартный контракт новичка с зарплатой 952 тысячи долларов за сезон. К моменту переезда за океан на его счету уже были победы в Кубке Гагарина и на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. В финале корейских Игр нападающий забросил в овертайме решающую шайбу в ворота сборной Германии (4:3).

Выданные ему с лихвой авансы Капризов начал оправдывать с места в карьер. В дебютном сезоне он влюбил в себя не только поклонников "Миннесоты", но и нейтральных зрителей. В 55 встречах регулярного чемпионата НХЛ форвард набрал 51 очко, забросив 27 шайб и сделав 24 результативные передачи, и с ходу стал лучшим бомбардиром команды. По итогам сезона россиянин получил приз как лучший новичок сезона в НХЛ.

Естественно, что после феерического сезона "Уайлд" не планировал расставаться со своим лидером и с радостью предложил Капризову новый долгосрочный контракт на существенно улучшенных условиях. Клуб был заинтересован в соглашении на семь-восемь лет с зарплатой до девяти миллионов долларов. При этом сам Капризов не хотел оставаться в "Миннесоте" на срок более четырёх лет, рассчитывая в дальнейшем перейти в более сильную команду.

Время шло, до открытия тренировочных лагерей в НХЛ оставались считаные дни, а напряжённые переговоры всё продолжались. Болельщики уже начали нервничать, угрожая настоящим бунтом в случае срыва подписания контракта. В итоге стороны всё же ударили по рукам. Компромиссом стало соглашение на пять лет с общей зарплатой 45 миллионов долларов. Таким образом, Капризов стал самым высокооплачиваемым игроком "Миннесоты". Мало того, ещё ни один хоккеист, проводящий в НХЛ всего лишь второй сезон, не получал таких огромных денег.

В первом же матче после подписания нового контракта Капризов набрал три очка. Он забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи в выставочной встрече против "Колорадо Эвеланш" (3:1). Все были довольны, предвкушая новые подвиги россиянина на льду. И действительно, в трёх первых матчах регулярного чемпионата он сделал пять передач. При этом в игре с "Виннипег Джетс" форвард трижды ассистировал партнёрам. А вот после этого как отрезало.

Второй сезон пока получается неудачным

В матчах с клубами "Анахайм Дакс" (4:3), "Нэшвилл Предаторз" (2:5) и "Ванкувер Кэнакс" (3:2) Капризов не набрал ни одного очка. В шести встречах сезона нападающий не забил ни одного гола, сделав лишь 17 бросков в створ ворот соперника. Недоброжелатели сразу же предположили, что сумасшедший контракт со средней зарплатой девять миллионов долларов за сезон сыграл с хоккеистом злую шутку.

— Хотелось бы понять, то ли на его плечах тяжёлым грузом висит гигантский контракт, то ли дело в более пристальном внимании к нему со стороны соперников, то ли ещё в чём-то. Но это явно не тот старт, который себе представлял Капризов. Он пытается при входе в зону обыграть сразу трёх игроков, но вместо этого постоянно теряет шайбу, — отмечает авторитетное издание The Athletic.

Обозреватель Майкл Руссо считает, что Капризов прикладывает недостаточно усилий, чтобы выходить победителем в борьбе за шайбу.

— Капризову нужно хотя бы пытаться бороться за шайбу и выигрывать эту борьбу, — говорит американский журналист.





Вторят ему и болельщики "Миннесоты". Тут же, как говорится, от любви до ненависти всего один шаг. Только что фанаты превозносили своего кумира, а теперь сомневаются, что он заслуживает контракта на девять миллионов в год.

— Сначала Капризов играл плохо по своим высочайшим стандартам, теперь он просто плохо играет, — написал один из болельщиков в социальных сетях.



Покритиковал своего лидера и главный тренер "Миннесоты" Дин Эвасон. По его словам, россиянину нужно делать упор на прессинге и борьбе за шайбу, а не на красивых передачах.

— Мы знаем, что он может хорошо прессинговать и доводить борьбу до конца. В первую очередь ему надо делать это, а потом уже заботиться о красивых передачах и комбинациях, — говорит Эвасон.

По мнению канадского специалиста, Капризов пытается слишком много всего делать на льду, не учитывая, что за ним внимательно следят сразу несколько соперников. В то же время тренер не сомневается, что россиянин, у которого определённо присутствует сильный характер, совсем скоро разберётся со всеми проблемами.

Панарин далёк от заветной "сотни"

Также не очень удачно начал сезон и нападающий клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. В семи матчах на его счету всего четыре очка: одна заброшенная шайба и три результативные передачи. А ведь форвард является самым высокооплачиваемым хоккеистом среди всех российских легионеров в НХЛ. Два года назад он подписал с "Рейнджерс" "космический" контракт с зарплатой 11,6 миллиона долларов в год.

В укороченном из-за пандемии сезоне 2019/20 Панарин набрал 95 очков (32 гола + 63 передачи). В списке лучших бомбардиров он тогда занял третье место, уступив лишь суперзвёздам клуба "Эдмонтон Ойлерз" Коннору Макдэвиду (110 баллов) и Леону Драйзайтлю (97). По итогам сезона россиянин вошёл в тройку претендентов на приз лучшему игроку регулярного чемпионата ("Харт Мемориал Трофи"), но уступил Драйзайтлю.

В предыдущем первенстве Панарин вновь набирал заметно больше баллов за игру (58 очков в 42 матчах). Казалось, что уж в этом сезоне он точно впервые в карьере дотянет до заветной сотни баллов. Но до этого ещё слишком далеко. Впрочем, главный тренер "Рейнджерс" Жерар Галлан пока защищает своего лидера.

— Артемий играет в свою игру. Этот парень набирает очки, он не будет просто стоять на пятачке. Да, от некоторых игроков я требую большего, нежели они сейчас выдают на льду, но Панарин в этот список не входит, — говорит наставник.



Радулов не набрал нужных кондиций

Совсем не восхищает своей игрой и форвард клуба "Даллас Старз" Александр Радулов, у которого действует пятилетний контракт на 31,25 миллиона долларов. В 2020 году он дотащил команду до финала Кубка Стэнли, набрав в плей-офф 18 очков. В прошлом сезоне россиянин из-за травмы сыграл лишь в 11 матчах, в которых набрал 12 баллов. Но сейчас он полностью восстановился, и все ждали нового всплеска результативности от 35-летнего игрока.

Но Радулов пока молчит. В семи матчах на его счету только одна заброшенная шайба и одна результативная передача. При этом свой пока единственный гол россиянин забил только в седьмой игре сезона против клуба "Вегас Голден Найтс" (2:3 в овертайме).

К разочарованиям можно, пусть и с натяжкой, отнести и Никиту Кучерова с Евгением Малкиным, которые выступают за клубы "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Питтсбург Пингвинз" соответственно. Их средняя зарплата составляет девять с половиной миллионов долларов. Но с ними совсем другая история. Малкин продолжает восстанавливаться после операции на правом колене, перенесённой в начале июня. На лёд он выйдет не ранее декабря. Из-за травмы паха, полученной уже в этом сезоне, не может играть и Кучеров. Возвращение нападающего на площадку ожидается в январе.

Безусловно, отсутствие Капризова, Панарина, Радулова, Малкина и Кучерова в списке лидеров сезона расстраивает. Но для них гораздо важнее набрать обороты к февралю, когда в Пекине пройдёт Олимпиада. От того, в какой форме будут эти игроки, во многом будет зависеть выступление сборной России на зимних Играх.

Авторы Роман Фейгин