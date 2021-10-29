"Плохо по их высочайшим стандартам": Капризов, Панарин и Радулов получили "жирные" контракты в НХЛ, но пока играют слабо
Со старта регулярного чемпионата НХЛ прошло всего несколько недель, но уже можно делать первые выводы. Далеко не все звёздные российские легионеры пока оправдывают свой высокий статус.
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Нынешним летом и в начале осени многие болельщики по обе стороны океана внимательно следили за тем, как российский нападающий клуба "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов никак не мог подписать новый контракт с командой. Фанаты не представляли себе клуб без российского форварда, но переговоры шли с большим трудом. Мало того, упорно распространялись слухи о возможном возвращении 24-летнего игрока в ЦСКА.
Капризов влюбил в себя фанатов и выбил колоссальный контракт
В июле 2020 года Капризов подписал с "Миннесотой" стандартный контракт новичка с зарплатой 952 тысячи долларов за сезон. К моменту переезда за океан на его счету уже были победы в Кубке Гагарина и на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. В финале корейских Игр нападающий забросил в овертайме решающую шайбу в ворота сборной Германии (4:3).
Выданные ему с лихвой авансы Капризов начал оправдывать с места в карьер. В дебютном сезоне он влюбил в себя не только поклонников "Миннесоты", но и нейтральных зрителей. В 55 встречах регулярного чемпионата НХЛ форвард набрал 51 очко, забросив 27 шайб и сделав 24 результативные передачи, и с ходу стал лучшим бомбардиром команды. По итогам сезона россиянин получил приз как лучший новичок сезона в НХЛ.
Естественно, что после феерического сезона "Уайлд" не планировал расставаться со своим лидером и с радостью предложил Капризову новый долгосрочный контракт на существенно улучшенных условиях. Клуб был заинтересован в соглашении на семь-восемь лет с зарплатой до девяти миллионов долларов. При этом сам Капризов не хотел оставаться в "Миннесоте" на срок более четырёх лет, рассчитывая в дальнейшем перейти в более сильную команду.
Время шло, до открытия тренировочных лагерей в НХЛ оставались считаные дни, а напряжённые переговоры всё продолжались. Болельщики уже начали нервничать, угрожая настоящим бунтом в случае срыва подписания контракта. В итоге стороны всё же ударили по рукам. Компромиссом стало соглашение на пять лет с общей зарплатой 45 миллионов долларов. Таким образом, Капризов стал самым высокооплачиваемым игроком "Миннесоты". Мало того, ещё ни один хоккеист, проводящий в НХЛ всего лишь второй сезон, не получал таких огромных денег.
В первом же матче после подписания нового контракта Капризов набрал три очка. Он забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи в выставочной встрече против "Колорадо Эвеланш" (3:1). Все были довольны, предвкушая новые подвиги россиянина на льду. И действительно, в трёх первых матчах регулярного чемпионата он сделал пять передач. При этом в игре с "Виннипег Джетс" форвард трижды ассистировал партнёрам. А вот после этого как отрезало.
Второй сезон пока получается неудачным
В матчах с клубами "Анахайм Дакс" (4:3), "Нэшвилл Предаторз" (2:5) и "Ванкувер Кэнакс" (3:2) Капризов не набрал ни одного очка. В шести встречах сезона нападающий не забил ни одного гола, сделав лишь 17 бросков в створ ворот соперника. Недоброжелатели сразу же предположили, что сумасшедший контракт со средней зарплатой девять миллионов долларов за сезон сыграл с хоккеистом злую шутку.
— Хотелось бы понять, то ли на его плечах тяжёлым грузом висит гигантский контракт, то ли дело в более пристальном внимании к нему со стороны соперников, то ли ещё в чём-то. Но это явно не тот старт, который себе представлял Капризов. Он пытается при входе в зону обыграть сразу трёх игроков, но вместо этого постоянно теряет шайбу, — отмечает авторитетное издание The Athletic.
Обозреватель Майкл Руссо считает, что Капризов прикладывает недостаточно усилий, чтобы выходить победителем в борьбе за шайбу.
— Капризову нужно хотя бы пытаться бороться за шайбу и выигрывать эту борьбу, — говорит американский журналист.
Вторят ему и болельщики "Миннесоты". Тут же, как говорится, от любви до ненависти всего один шаг. Только что фанаты превозносили своего кумира, а теперь сомневаются, что он заслуживает контракта на девять миллионов в год.
— Сначала Капризов играл плохо по своим высочайшим стандартам, теперь он просто плохо играет, — написал один из болельщиков в социальных сетях.
Покритиковал своего лидера и главный тренер "Миннесоты" Дин Эвасон. По его словам, россиянину нужно делать упор на прессинге и борьбе за шайбу, а не на красивых передачах.
— Мы знаем, что он может хорошо прессинговать и доводить борьбу до конца. В первую очередь ему надо делать это, а потом уже заботиться о красивых передачах и комбинациях, — говорит Эвасон.
По мнению канадского специалиста, Капризов пытается слишком много всего делать на льду, не учитывая, что за ним внимательно следят сразу несколько соперников. В то же время тренер не сомневается, что россиянин, у которого определённо присутствует сильный характер, совсем скоро разберётся со всеми проблемами.
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Панарин далёк от заветной "сотни"
Также не очень удачно начал сезон и нападающий клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. В семи матчах на его счету всего четыре очка: одна заброшенная шайба и три результативные передачи. А ведь форвард является самым высокооплачиваемым хоккеистом среди всех российских легионеров в НХЛ. Два года назад он подписал с "Рейнджерс" "космический" контракт с зарплатой 11,6 миллиона долларов в год.
В укороченном из-за пандемии сезоне 2019/20 Панарин набрал 95 очков (32 гола + 63 передачи). В списке лучших бомбардиров он тогда занял третье место, уступив лишь суперзвёздам клуба "Эдмонтон Ойлерз" Коннору Макдэвиду (110 баллов) и Леону Драйзайтлю (97). По итогам сезона россиянин вошёл в тройку претендентов на приз лучшему игроку регулярного чемпионата ("Харт Мемориал Трофи"), но уступил Драйзайтлю.
В предыдущем первенстве Панарин вновь набирал заметно больше баллов за игру (58 очков в 42 матчах). Казалось, что уж в этом сезоне он точно впервые в карьере дотянет до заветной сотни баллов. Но до этого ещё слишком далеко. Впрочем, главный тренер "Рейнджерс" Жерар Галлан пока защищает своего лидера.
— Артемий играет в свою игру. Этот парень набирает очки, он не будет просто стоять на пятачке. Да, от некоторых игроков я требую большего, нежели они сейчас выдают на льду, но Панарин в этот список не входит, — говорит наставник.
Радулов не набрал нужных кондиций
Совсем не восхищает своей игрой и форвард клуба "Даллас Старз" Александр Радулов, у которого действует пятилетний контракт на 31,25 миллиона долларов. В 2020 году он дотащил команду до финала Кубка Стэнли, набрав в плей-офф 18 очков. В прошлом сезоне россиянин из-за травмы сыграл лишь в 11 матчах, в которых набрал 12 баллов. Но сейчас он полностью восстановился, и все ждали нового всплеска результативности от 35-летнего игрока.
Но Радулов пока молчит. В семи матчах на его счету только одна заброшенная шайба и одна результативная передача. При этом свой пока единственный гол россиянин забил только в седьмой игре сезона против клуба "Вегас Голден Найтс" (2:3 в овертайме).
К разочарованиям можно, пусть и с натяжкой, отнести и Никиту Кучерова с Евгением Малкиным, которые выступают за клубы "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Питтсбург Пингвинз" соответственно. Их средняя зарплата составляет девять с половиной миллионов долларов. Но с ними совсем другая история. Малкин продолжает восстанавливаться после операции на правом колене, перенесённой в начале июня. На лёд он выйдет не ранее декабря. Из-за травмы паха, полученной уже в этом сезоне, не может играть и Кучеров. Возвращение нападающего на площадку ожидается в январе.
Безусловно, отсутствие Капризова, Панарина, Радулова, Малкина и Кучерова в списке лидеров сезона расстраивает. Но для них гораздо важнее набрать обороты к февралю, когда в Пекине пройдёт Олимпиада. От того, в какой форме будут эти игроки, во многом будет зависеть выступление сборной России на зимних Играх.