Суд в Латвии отправил в тюрьму русскоязычного журналиста Юрия Алексеева

Журналист и инициатор правозащитного движения "Конгресс неграждан" Юрий Алексеев приговорён Пардаугавским судом Риги к одному году и двум месяцам тюремного заключения. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщила журналистка Алла Березовская. Пока основатель портала "ИМХО-клуб" находится на свободе, полный текст приговора он получит в течение месяца, после чего у него будет 10 дней на обжалование вердикта.

Алексеев признан виновным по трём статьям первого уголовного дела, которое было заведено на него в 2017 году. В среду, 27 октября, журналист выступил в суде с последним словом, указав, что отрицает все обвинения. Он подчеркнул, что не имел мотивов оставлять разжигающие национальную рознь комментарии и хранить патроны и детские порнографические снимки.