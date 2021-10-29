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Суд в Латвии отправил в тюрьму русскоязычного журналиста Юрия Алексеева

Редактору вменили незаконное хранение боеприпасов, разжигание национальной розни, а также распространение детской порнографии.

29 октября, 08:04
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=4524821957585520&set=a.147041552030271" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Юрий Георгиевич Алексеев</a></p>

Фото © Facebook / Юрий Георгиевич Алексеев

Журналист и инициатор правозащитного движения "Конгресс неграждан" Юрий Алексеев приговорён Пардаугавским судом Риги к одному году и двум месяцам тюремного заключения. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщила журналистка Алла Березовская. Пока основатель портала "ИМХО-клуб" находится на свободе, полный текст приговора он получит в течение месяца, после чего у него будет 10 дней на обжалование вердикта.

Алексеев признан виновным по трём статьям первого уголовного дела, которое было заведено на него в 2017 году. В среду, 27 октября, журналист выступил в суде с последним словом, указав, что отрицает все обвинения. Он подчеркнул, что не имел мотивов оставлять разжигающие национальную рознь комментарии и хранить патроны и детские порнографические снимки.

Журналист рассказал о жестоком задержании спецслужбами в Латвии

Журналист рассказал о жестоком задержании спецслужбами в Латвии

Напомним, в конце 2017 года Служба госбезопасности Латвии заявила о задержании Алексеева. В отношении журналиста было возбуждено уголовное дело из-за публикации комментариев, содержащих разжигание национальной розни. Дома у редактора было проведено несколько обысков, в ходе одного из которых были обнаружены патроны для пистолета. Кроме того, в СГБ указывали, что на изъятых носителях информации были обнаружены материалы порнографического характера с участием детей. Журналиста отпустили под подписку о невыезде из республики. В ноябре 2018 года у Алексеева вновь были проведены обыски.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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