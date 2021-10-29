Тяжелобольная экс-жена Аршавина загремела в больницу
Казьмина заявила подписчикам, что готова и дальше бороться за жизнь. "Больше не позволю себя разрушать", — отрезала Алиса.
Фото © Instagram / arshavina_alisia_7
Бывшая жена известного российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина попала в больницу и готовится к операции. Как девушка указала на своей странице в "Инстаграме", она обретает силы отчасти благодаря подписчикам и их поддержке.
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28 октября Казьмина выложила пост, в котором сообщила, что готова и дальше бороться за жизнь.
"Только вперёд ради троих деток! Ради моих замечательных, самых добрых, самых стойких деток на свете. И самой себя. Это команда, и она не даст мне вот так уйти. Они очень сильные. Хватит, больше не позволю себя разрушать. Впереди операции и только созидание себя, своего дома и детей. Люблю вас, мои подписчики. Отчасти благодаря вам и обретаю силы", — написала девушка.
После заявления Казьминой подписчики начали узнавать о её здоровье и самочувствии. В ответ бывшая Аршавина рассказала, что в скором времени вновь окажется на хирургическом столе.
"Меня готовят к операции. Я в больнице", — пояснила бывшая жена спортсмена.
Ранее Лайф рассказывал, что экс-жена Аршавина диагностировала у себя опасное заболевание благодаря подписчице. Также девушка раскрыла, что теперь станет с её внешностью. Мама троих детей не знает, получится ли у неё когда-нибудь вернуть себе былую красоту, чтобы на фото перестать закрывать лицо руками.
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