Тяжелобольная экс-жена Аршавина загремела в больницу

Бывшая жена известного российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина попала в больницу и готовится к операции. Как девушка указала на своей странице в "Инстаграме", она обретает силы отчасти благодаря подписчикам и их поддержке.

28 октября Казьмина выложила пост, в котором сообщила, что готова и дальше бороться за жизнь.

"Только вперёд ради троих деток! Ради моих замечательных, самых добрых, самых стойких деток на свете. И самой себя. Это команда, и она не даст мне вот так уйти. Они очень сильные. Хватит, больше не позволю себя разрушать. Впереди операции и только созидание себя, своего дома и детей. Люблю вас, мои подписчики. Отчасти благодаря вам и обретаю силы", — написала девушка.

После заявления Казьминой подписчики начали узнавать о её здоровье и самочувствии. В ответ бывшая Аршавина рассказала, что в скором времени вновь окажется на хирургическом столе.

"Меня готовят к операции. Я в больнице", — пояснила бывшая жена спортсмена.