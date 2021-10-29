Кристен Стюарт вышла в свет в пикантном платье, но внимание привлёк её живот

От хрупкой и нежной Беллы Свон из "Сумерек" уже давно не осталось и следа. 31-летняя Кристен Стюарт появилась в Лос-Анджелесе на премьере фильма "Спенсер", где исполнила роль принцессы Дианы, и её фигура приковала внимание и публики, и папарацци.

Фото © Amy Sussman / Getty Images

Артистка надела для выхода в свет откровенное платье от Chanel, обнажившее плечи, зону декольте и часть живота, от которого присутствующие и не смогли отвести взгляд. Их шокировал эффектный пресс Кристен, заставляющий думать, что она провела ради него в спортзале немало времени. Рельефные косые мышцы при правильном освещении выглядели просто невероятно.

Фото © Amy Sussman / Getty Images

Снимки с премьеры тут же разлетелись по Сети, шокировав и пользователей, которые запомнили её хрупкой девочкой. Кто-то восхитился обновлённой фигурой артистки, кто-то решил, что наряд от Chanel не подходит её брутальным формам. А кто-то предположил, что пресс звезды — заслуга не её, а пластических хирургов.

Очень красивая и она, и наряд ❤️❤️❤️❤️❤️

Пресс — класс. Но ох уж эта современная мода Мирон Андреевич Меркулов

Фото © Instagram / kristenstewartx

"Шанель" и пресс не сочетаются. По крайней мере, в случае Кристен. Её пресс прекрасен, но платье предусматривает другой животик, более женственный Anna Anne

Я думаю, сделанный пресс, потому как рельефа нет на других частях тела Svetlana Platonova