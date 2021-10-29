Кристен Стюарт вышла в свет в пикантном платье, но внимание привлёк её живот
Артистка напоминает о себе не только романами и ролями, но и изменениями во внешности.
Фото © Amy Sussman / Getty Images
От хрупкой и нежной Беллы Свон из "Сумерек" уже давно не осталось и следа. 31-летняя Кристен Стюарт появилась в Лос-Анджелесе на премьере фильма "Спенсер", где исполнила роль принцессы Дианы, и её фигура приковала внимание и публики, и папарацци.
Фото © Amy Sussman / Getty Images
Артистка надела для выхода в свет откровенное платье от Chanel, обнажившее плечи, зону декольте и часть живота, от которого присутствующие и не смогли отвести взгляд. Их шокировал эффектный пресс Кристен, заставляющий думать, что она провела ради него в спортзале немало времени. Рельефные косые мышцы при правильном освещении выглядели просто невероятно.
Фото © Amy Sussman / Getty Images
Снимки с премьеры тут же разлетелись по Сети, шокировав и пользователей, которые запомнили её хрупкой девочкой. Кто-то восхитился обновлённой фигурой артистки, кто-то решил, что наряд от Chanel не подходит её брутальным формам. А кто-то предположил, что пресс звезды — заслуга не её, а пластических хирургов.
Очень красивая и она, и наряд ❤️❤️❤️❤️❤️
Пресс — класс. Но ох уж эта современная мода
Фото © Instagram / kristenstewartx
"Шанель" и пресс не сочетаются. По крайней мере, в случае Кристен. Её пресс прекрасен, но платье предусматривает другой животик, более женственный
Я думаю, сделанный пресс, потому как рельефа нет на других частях тела
Американская актриса Кристен Стюарт приобрела мировую известность, исполнив роль школьницы Беллы Свон в серии фильмов "Сумерки". В это же время у неё завязался роман с Робертом Паттинсоном, который сыграл роль её возлюбленного – вампира. Весь мир, словно заворожённый, следил за развитием их отношений, но сохранить роман, к разочарованию фанатов, не удалось.
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