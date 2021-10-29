НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Кристен Стюарт вышла в свет в пикантном платье, но внимание привлёк её живот

Артистка напоминает о себе не только романами и ролями, но и изменениями во внешности.

29 октября, 07:44

Фото © Amy Sussman / Getty Images

От хрупкой и нежной Беллы Свон из "Сумерек" уже давно не осталось и следа. 31-летняя Кристен Стюарт появилась в Лос-Анджелесе на премьере фильма "Спенсер", где исполнила роль принцессы Дианы, и её фигура приковала внимание и публики, и папарацци.

Фото © Amy Sussman / Getty Images

Фото © Amy Sussman / Getty Images

Артистка надела для выхода в свет откровенное платье от Chanel, обнажившее плечи, зону декольте и часть живота, от которого присутствующие и не смогли отвести взгляд. Их шокировал эффектный пресс Кристен, заставляющий думать, что она провела ради него в спортзале немало времени. Рельефные косые мышцы при правильном освещении выглядели просто невероятно.

Фото © Amy Sussman / Getty Images

Фото © Amy Sussman / Getty Images

Снимки с премьеры тут же разлетелись по Сети, шокировав и пользователей, которые запомнили её хрупкой девочкой. Кто-то восхитился обновлённой фигурой артистки, кто-то решил, что наряд от Chanel не подходит её брутальным формам. А кто-то предположил, что пресс звезды — заслуга не её, а пластических хирургов.

Очень красивая и она, и наряд ❤️❤️❤️❤️❤️

Пресс — класс. Но ох уж эта современная мода

Мирон Андреевич Меркулов

Фото © Instagram / kristenstewartx

Фото © Instagram / kristenstewartx

"Шанель" и пресс не сочетаются. По крайней мере, в случае Кристен. Её пресс прекрасен, но платье предусматривает другой животик, более женственный

Anna Anne

Я думаю, сделанный пресс, потому как рельефа нет на других частях тела

Svetlana Platonova

Американская актриса Кристен Стюарт приобрела мировую известность, исполнив роль школьницы Беллы Свон в серии фильмов "Сумерки". В это же время у неё завязался роман с Робертом Паттинсоном, который сыграл роль её возлюбленного – вампира. Весь мир, словно заворожённый, следил за развитием их отношений, но сохранить роман, к разочарованию фанатов, не удалось.

Пользователи выяснили, во сколько Ольге Бузовой обошёлся выход на публику без белья

Пользователи выяснили, во сколько Ольге Бузовой обошёлся выход на публику без белья

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1