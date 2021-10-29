Брэд Питт вновь проиграл в суде Анджелине Джоли по делу опеки над детьми

Голливудский актёр Брэд Питт в очередной раз проиграл в суде своей бывшей жене актрисе Анджелине Джоли по делу об опеке над детьми. Об этом пишет издание PEOPLE.

Верховный суд Калифорнии встал на сторону актрисы и отклонил апелляцию Питта. Ранее в сентябре адвокаты актёра подали прошение о пересмотре дела после того, как судья, предоставивший Питту больше времени для общения с детьми, был отстранён. Соответственно, принятое им решение оказалось недействительно и Джоли вновь стала единоличным опекуном детей.

Юристы актёра намерены продолжать работу над делом и привлечь для этого независимых экспертов.