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Брэд Питт вновь проиграл в суде Анджелине Джоли по делу опеки над детьми

Но актёр не намерен отступать, теперь его юристы хотят задействовать независимых экспертов.

29 октября, 05:33
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Голливудский актёр Брэд Питт в очередной раз проиграл в суде своей бывшей жене актрисе Анджелине Джоли по делу об опеке над детьми. Об этом пишет издание PEOPLE.

Верховный суд Калифорнии встал на сторону актрисы и отклонил апелляцию Питта. Ранее в сентябре адвокаты актёра подали прошение о пересмотре дела после того, как судья, предоставивший Питту больше времени для общения с детьми, был отстранён. Соответственно, принятое им решение оказалось недействительно и Джоли вновь стала единоличным опекуном детей.

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Юристы актёра намерены продолжать работу над делом и привлечь для этого независимых экспертов.

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Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались в 2016 году после девяти лет совместной жизни. Позже актриса рассказала о причинах развода, отметив, что это было правильное решение.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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