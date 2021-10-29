"Испанский стыд за ребят": В Сети вступились за Даву после нового скандального выпуска "Что было дальше?"
Объектом хейта пользователей стал один из ведущих проекта Алексей Щербаков, который пнул коробку подарков, которую Дава принёс для них.
Кадр видео © YouTube / LABELCOM
Гостями нового выпуска YouTube-шоу "Что было дальше" стал рэпер Паша Техник и бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян, также известный как Дава. Именно вокруг второго разгорелся скандал.
На шоу артист рассказал о том, где и как учился, подготовил историю из жизни, и даже станцевал под песню своей экс-девушки Бузовой. Однако зрителей возмутило отношение комиков к блогеру. Так, один из ведущих проекта Алексей Щербаков пнул коробку подарков, которую Дава принёс для них.
"Не фанатка Давы, но ребята очень грубы с ним были, особенно когда Леша пнул коробку", — написала под видео Екатерина Боброва.
"Ну не нужно с таким негативом и безразличием относиться к гостям, которые того не заслуживают, пожалуйста", — призвал VivaVideo Vines Football
"Щербаков реально переборщил с этой коробкой", - подчеркнул пользователь сервиса murrmuring, добавив, что этот выпуск оставил произвёл на него плохое впечатление в отличие от Давы.
"Не, ну с выкидыванием подарков и с пинком коробки уже переборщили, честно. Даву терпеть не могу, но на фоне этого - он выглядел нормально. Тамби красавчик, он всегда чувствует границу в юморе, которую уже не надо переходить", — отметила Анастасия
"ЧБД уже не тот. Спасибо Тамби, вытащил. Одно дело прикалываться над гостями. Совсем другое — издеваться", — выразил своё мнение MUSIC ON.
"Мне одной стало грустно, когда Дава сказал: всё нормально, я привык?" — спросила NEMO.
"Испанский стыд за ребят. Тамби лучший", — Гоча Заркуа.
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