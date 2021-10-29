"Хайпожорка и бездельница": Бородина набросилась на Боню в Instagram, выплеснув всё, что побоялась сказать в глаза
Ведущие продолжают пикироваться, что происходит на глазах у удивлённых подписчиков.
Конфликт между Викторией Боней и Ксенией Бородиной снова обострился. Ведущие столкнулись на премии журнала FB "Люди года – 2021", где Виктория вышла на сцену, чтобы получить награду, а Ксения в этот момент от отвращения скривила рот.
Видео © Telegram / "Светские хроники"
Однако сама Ксения в инстаграм-сториз ответила подписчикам, что она ни с кем не конфликтует. При этом ведущая "Дома-2" настолько разошлась, что обозвала Викторию хайпожоркой и бездельницей.
У меня нет конфликтов с хайпожорами и бездельниками. Это они каждый раз пытаются хоть что-то высосать из пальца для своего контента. Мне БУКВА Ю на них, никогда не обсуждаю. Обсуждать меня в прямых эфирах, на интервью, постоянно лить грязь — это удел бездельников, мой — идти дальше
Фото © Telegram / "Светские хроники"
Скриншоты с гневными фразами соперницы пользователи отправили Боне, которая тоже не стала медлить с ответом. По словам Виктории, Бородина испугалась высказать ей претензии лично во время церемонии, а теперь трусливо оскорбляет её за спиной.
Не уважаю людей, которые не могут говорить в глаза, которые могут тявкать только в своих сториз. Я считаю, что ниже моего достоинства — отвечать таким людям. Поэтому можете не присылать мне никаких скринов. <...> Была возможность — площадка — сказать мне что-то, но как бы заело. Не хватает ни ума, ни духа, чтобы ответить в глаза
Видео © Instagram / victoriabonya
После встречи ведущих на премии Рустам Солнцев раскрыл, что вражда между его коллегами началась ещё на "Доме-2", где Боня в ответ на выпад Бородиной заявила, что та употребляла наркотики. "Маленькая, толстенькая, плюгавенькая Бородина начинает наезжать на Боню, которая, извините меня, ездит и познаёт белый свет. У неё уже тогда была дорожная сумка Луи Виттон, которую я купил, может, спустя лет 12. Бородина ей делает какие-то замечания, а Боня такая ей возьми и скажи: "Ты мне делаешь замечания? Да ты в клуб ходила, [наркотики употребляла]". При нас при всех, мы все сидим на лобном месте. И Борода потекла вся под пень. Из этой фразы и вырос их конфликт", — рассказал Солнцев.
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