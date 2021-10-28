"Я беру дыхание и...": Басков рассказал про свой самый страшный конфуз на сцене, от которого можно сгореть со стыда
Теперь исполнитель вспоминает о нём с улыбкой, но в критический момент ему было совсем не до смеха.
45-летний Николай Басков рассказал на шоу Максима Галкина "Блеф" о конфузе, который случился с ним ещё в юности. Когда артист учился в Гнесинке и дебютировал в спектакле, его настолько захлестнуло волнение, что он не смог совладать со своим организмом. Во время недолгой паузы Басков, стоявший на сцене в старинном костюме и парике, почувствовал, как по его штанам растекается что-то горячее.
Видео © Premier / Шоу "Блеф", режиссёр Илья Белов
Когда я учился в Гнесинке, у нас был такой предмет, как оперное искусство. Мне было 18 где-то, первый курс. Был первый спектакль, "Евгений Онегин", я дебютировал. Я выбегаю на сцену в образе Ленского, пою. Волнение было страшное. Пауза, я беру дыхание и... я обоссался
Однако, по словам артиста, неприятный инцидент только пошёл ему на пользу, избавив от зажимов и беспокойства во время дальнейших выступлений. "И всё, будто сцена меня приняла. После этого у меня пропал страх", — заявил певец.
Недавно Басков, который носит звание заслуженного артиста России, отметил 45-летие. Однако, несмотря на то что он покорил не одно женское сердце, артист всё ещё не обзавёлся семьёй, и с годами ему это сделать всё сложнее. "Человека, который с тобой прежде всего на одной волне. Тебе хочется просыпаться, засыпать, ездить, обсуждать. Просто такого не было ещё", — признавался певец, отмечая при этом, что вёл насыщенную интимную жизнь и даже участвовал в групповом сексе с двумя девушками.
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