5 знаменитых российских бабушек и дедушек, по которым и не скажешь
28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек, а современные старички дадут фору любой молодёжи. Собрали наиболее эффектных и знаменитых, по которым и не скажешь...
50-летняя телеведущая Лера Кудрявцева стала бабушкой в 2018 году, когда в семье Жана — её старшего сына (от барабанщика "Ласкового мая" Сергея Ленюка) — произошло пополнение. А спустя пару месяцев звезда в браке с третьим мужем — хоккеистом Игорем Макаровым — и сама родила второго малыша, дочь Марию.
Фото © Instagram / leratv
51-летнего певца Дмитрия Маликова дедушкой сделала падчерица Ольга — дочь жены Елены Изаксон от первого брака. В 2016 году звезда обрадовала поклонников новостью о своём новом статусе.
Фото © Instagram / dmitriy_malikov
49-летняя певица и участница группы Reflex Ирина Нельсон не любит слово "бабушка", но быть ей — обожает. В 2010 году её сын от первого брака Антон сделал маме самый лучший подарок.
Актёр Михаил Пореченков уже несколько лет носит гордое звание дедушки. За это стоит благодарить старшего сына артиста от первого брака — Владимира, которому в 2015 году жена родила дочь Мирославу. На одной внучке дело точно не закончится — у 52-летнего Пореченкова подрастают две дочери и два сына.
Фото © Instagram / porechenkov_official_page
В рейтинге самых горячих бабушек и дедушек побеждает 52-летняя модель Светлана Бондарчук, которая может похвастаться двумя внучками. Её старший сын Сергей в браке с Татианой завел двух красавиц-дочек — в 2012 и 2014 году. Рита и Вера активно участвуют в жизни звёздной семьи, посещая театры с бабушкой и премьеры с дедушкой — Фёдором Бондарчуком.
Фото © Instagram / a030aa
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