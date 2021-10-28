5 знаменитых российских бабушек и дедушек, по которым и не скажешь

50-летняя телеведущая Лера Кудрявцева стала бабушкой в 2018 году, когда в семье Жана — её старшего сына (от барабанщика "Ласкового мая" Сергея Ленюка) — произошло пополнение. А спустя пару месяцев звезда в браке с третьим мужем — хоккеистом Игорем Макаровым — и сама родила второго малыша, дочь Марию.

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51-летнего певца Дмитрия Маликова дедушкой сделала падчерица Ольга — дочь жены Елены Изаксон от первого брака. В 2016 году звезда обрадовала поклонников новостью о своём новом статусе.

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49-летняя певица и участница группы Reflex Ирина Нельсон не любит слово "бабушка", но быть ей — обожает. В 2010 году её сын от первого брака Антон сделал маме самый лучший подарок.

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Актёр Михаил Пореченков уже несколько лет носит гордое звание дедушки. За это стоит благодарить старшего сына артиста от первого брака — Владимира, которому в 2015 году жена родила дочь Мирославу. На одной внучке дело точно не закончится — у 52-летнего Пореченкова подрастают две дочери и два сына.

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В рейтинге самых горячих бабушек и дедушек побеждает 52-летняя модель Светлана Бондарчук, которая может похвастаться двумя внучками. Её старший сын Сергей в браке с Татианой завел двух красавиц-дочек — в 2012 и 2014 году. Рита и Вера активно участвуют в жизни звёздной семьи, посещая театры с бабушкой и премьеры с дедушкой — Фёдором Бондарчуком.