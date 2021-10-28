Режиссёр комедии "Гитлер капут!" не увидел в словах Моргенштерна реабилитации нацизма
По его мнению, вопрос о масштабах празднования Дня Победы поднимать вполне резонно, музыкант просто неправильно выразился.
Фото © Instagram / morgen_shtern
Режиссёр фильма "Гитлер капут!" Марюс Вайсберг считает, что слова рэпера Моргенштерна о Дне Победы "неправильно поняли" и что никакой реабилитацией нацизма и не пахнет.
"Он, скорее всего, имел в виду именно безумные масштабы празднования. На мой взгляд, он не предлагал отменить праздник, а хотел сказать, что на это тратится огромное количество денег, которые могли бы пойти на помощь ветеранам. Наверное, он просто неправильно выразился. С моей точки зрения, это, конечно же, святой день, его нельзя не праздновать — вне зависимости от того, живы ветераны или нет. Однако вопрос о масштабах празднования поднимать вполне резонно", — выразил мнение Вайсберг в разговоре с "Газетой.Ru".
А информацией о проверке Следственным комитетом слов Моргенштерна на предмет реабилитации нацизма режиссёр и вовсе возмутился. Он убеждён, что в высказывании музыканта "никакой реабилитацией нацизма и не пахнет". Говоря о своём фильме "Гитлер капут!", Вайсберг предположил, что в 2021 году такой проект не мог бы выйти, так как в сегодняшних жёстких условиях его просто не профинансировали бы.
Ранее в интервью с Ксенией Собчак Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы. По словам исполнителя, "за 70 с лишним лет" у страны, видимо, не случилось других успехов, которыми можно было бы гордиться. После этого в Госдуме призвали изучить внимательно слова музыканта, в связи с чем Бастрыкин поручил проверить слова Моргенштерна про День Победы и выяснить, есть ли в высказываниях рэпера "нарушения действующего законодательства". Сам рэпер уже принёс извинения и объяснил, что его высказывание поняли неправильно, вырвав из контекста.
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