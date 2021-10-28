Режиссёр комедии "Гитлер капут!" не увидел в словах Моргенштерна реабилитации нацизма

Режиссёр фильма "Гитлер капут!" Марюс Вайсберг считает, что слова рэпера Моргенштерна о Дне Победы "неправильно поняли" и что никакой реабилитацией нацизма и не пахнет.

"Он, скорее всего, имел в виду именно безумные масштабы празднования. На мой взгляд, он не предлагал отменить праздник, а хотел сказать, что на это тратится огромное количество денег, которые могли бы пойти на помощь ветеранам. Наверное, он просто неправильно выразился. С моей точки зрения, это, конечно же, святой день, его нельзя не праздновать — вне зависимости от того, живы ветераны или нет. Однако вопрос о масштабах празднования поднимать вполне резонно", — выразил мнение Вайсберг в разговоре с "Газетой.Ru".

А информацией о проверке Следственным комитетом слов Моргенштерна на предмет реабилитации нацизма режиссёр и вовсе возмутился. Он убеждён, что в высказывании музыканта "никакой реабилитацией нацизма и не пахнет". Говоря о своём фильме "Гитлер капут!", Вайсберг предположил, что в 2021 году такой проект не мог бы выйти, так как в сегодняшних жёстких условиях его просто не профинансировали бы.