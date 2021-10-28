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Путину доложат о письме Хабенского, Хаматовой и Бекмамбетова по поводу закона об иноагентах

Руководители благотворительных фондов просят не распространять на их организации действие этого закона. О том, что документ будет совершенствоваться, ранее говорил и сам президент.

28 октября, 09:43
<p>Фото © ТАСС / Евгений Паулин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Евгений Паулин / Пресс-служба Президента РФ

Просьбу руководителей благотворительных фондов вывести такие организации из-под действия закона об иноагентах доведут до сведения президента Владимира Путина. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока президент это обращение не видел. Безусловно, оно будет во все доклады включено, будет доведено до сведения главы государства", — сказал представитель Кремля.

Ранее Лайф сообщал, что благотворительные фонды обратились к Владимиру Путину с просьбой не распространять действие закона об иноагентах на них. Под письмом подписалось более 40 человек, включая учредителя фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматову, худрука МХТ имени Чехова и учредителя Благотворительного фонда Константина Хабенского, соучредителя "Подсолнуха" Тимура Бекмамбетова, попечителя фонда "Дети-бабочки" Ксению Раппопорт и других.

"Надо его совершенствовать": Путин пообещал проанализировать закон об иноагентах

"Надо его совершенствовать": Путин пообещал проанализировать закон об иноагентах

А на днях и сам президент Владимир Путин на встрече клуба "Валдай" пообещал главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову, который в этом году получил Нобелевскую премию мира, что размытые критерии в законе об иноагентах будут анализироваться, и согласился с тем, что злоупотреблений быть не должно. И тем не менее, "деньги, полученные из-за бугра, должны быть окрашены", сказал президент.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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