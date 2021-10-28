Путину доложат о письме Хабенского, Хаматовой и Бекмамбетова по поводу закона об иноагентах

Просьбу руководителей благотворительных фондов вывести такие организации из-под действия закона об иноагентах доведут до сведения президента Владимира Путина. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока президент это обращение не видел. Безусловно, оно будет во все доклады включено, будет доведено до сведения главы государства", — сказал представитель Кремля.

Ранее Лайф сообщал, что благотворительные фонды обратились к Владимиру Путину с просьбой не распространять действие закона об иноагентах на них. Под письмом подписалось более 40 человек, включая учредителя фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматову, худрука МХТ имени Чехова и учредителя Благотворительного фонда Константина Хабенского, соучредителя "Подсолнуха" Тимура Бекмамбетова, попечителя фонда "Дети-бабочки" Ксению Раппопорт и других.