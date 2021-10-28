Эксперт рассказал, ждать ли в России дефицита мандаринов после запрета поставок из Турции

Турция является одним из крупнейших поставщиков мандаринов и цитрусовых в Россию, но есть и альтернативы, поэтому не стоит бояться резкого дефицита фруктов из-за запрета на поставки турецких производителей, сказал Лайфу управляющий партнёр Agro and food communications Илья Березнюк.

По его словам, в Россию ввозится около одного миллиона тонн мандаринов и схожих гибридов. Поставки осуществляются не только из Турции, но и из Марокко, Пакистана, Китая и Абхазии. Березнюк подчеркнул, что перед Новым годом такая ситуация неприятна, но ничего критического не произошло.

"Я думаю, что ведомство понимало, какие объёмы можно достаточно оперативно заменить, и я надеюсь, что это сильно не повлияет на общий импорт. Основная доля потребления мандаринов россиянами в декабре, как это отразится на ценах, сейчас сложно сказать. Все крупные сети уже давно не пользуются посредником, работают в основном напрямую с поставщиками фруктов и овощей. Это не первый запрет с Турцией, потом всё образуется", — поделился мнением эксперт.