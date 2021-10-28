НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Эксперт рассказал, ждать ли в России дефицита мандаринов после запрета поставок из Турции

По его словам, все крупные магазины уже давно не пользуются посредником, работают в основном напрямую с поставщиками фруктов.

28 октября, 09:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Турция является одним из крупнейших поставщиков мандаринов и цитрусовых в Россию, но есть и альтернативы, поэтому не стоит бояться резкого дефицита фруктов из-за запрета на поставки турецких производителей, сказал Лайфу управляющий партнёр Agro and food communications Илья Березнюк.

По его словам, в Россию ввозится около одного миллиона тонн мандаринов и схожих гибридов. Поставки осуществляются не только из Турции, но и из Марокко, Пакистана, Китая и Абхазии. Березнюк подчеркнул, что перед Новым годом такая ситуация неприятна, но ничего критического не произошло.

"Я думаю, что ведомство понимало, какие объёмы можно достаточно оперативно заменить, и я надеюсь, что это сильно не повлияет на общий импорт. Основная доля потребления мандаринов россиянами в декабре, как это отразится на ценах, сейчас сложно сказать. Все крупные сети уже давно не пользуются посредником, работают в основном напрямую с поставщиками фруктов и овощей. Это не первый запрет с Турцией, потом всё образуется", — поделился мнением эксперт.

Роспотребнадзор запретил ввоз из Китая чипсов, печенья и лапши с ГМО

Роспотребнадзор запретил ввоз из Китая чипсов, печенья и лапши с ГМО

Напомним, Роспотребнадзор приостановил ввоз мандаринов турецкого производителя из-за пестицидов. Концентрация химического средства во фруктах превышает максимально допустимый уровень.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1