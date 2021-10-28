Эксперт рассказал, ждать ли в России дефицита мандаринов после запрета поставок из Турции
По его словам, все крупные магазины уже давно не пользуются посредником, работают в основном напрямую с поставщиками фруктов.
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Турция является одним из крупнейших поставщиков мандаринов и цитрусовых в Россию, но есть и альтернативы, поэтому не стоит бояться резкого дефицита фруктов из-за запрета на поставки турецких производителей, сказал Лайфу управляющий партнёр Agro and food communications Илья Березнюк.
По его словам, в Россию ввозится около одного миллиона тонн мандаринов и схожих гибридов. Поставки осуществляются не только из Турции, но и из Марокко, Пакистана, Китая и Абхазии. Березнюк подчеркнул, что перед Новым годом такая ситуация неприятна, но ничего критического не произошло.
"Я думаю, что ведомство понимало, какие объёмы можно достаточно оперативно заменить, и я надеюсь, что это сильно не повлияет на общий импорт. Основная доля потребления мандаринов россиянами в декабре, как это отразится на ценах, сейчас сложно сказать. Все крупные сети уже давно не пользуются посредником, работают в основном напрямую с поставщиками фруктов и овощей. Это не первый запрет с Турцией, потом всё образуется", — поделился мнением эксперт.
Напомним, Роспотребнадзор приостановил ввоз мандаринов турецкого производителя из-за пестицидов. Концентрация химического средства во фруктах превышает максимально допустимый уровень.
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