Врач дал Регине Тодоренко советы, как не стать инвалидом
Медики рекомендовали журналистке сделать операцию по внедрению в позвоночник 24 шурупов, но предупреждали об опасности не встать после неё на ноги.
Фото © Instagram / reginatodorenko
У российской телеведущей Регины Тодоренко с 14 лет серьёзные проблемы со спиной. Доктор спортивной медицины Михаил Горбунов подтвердил, что у телеведущей действительно очень выраженная степень искривления позвоночника с риском обездвиживания.
"То, что Регина не легла под скальпель, — она сделала правильно, так как, отказавшись от оперативного вмешательства, она избежала участи инвалида: не каждая операция может закончиться успешно, возможны осложнения, несмотря на молодой возраст", — заявил остеопат в беседе с Пятым каналом.
Доктор порекомендовал Регине беречь себя и ограничить активность. Эксперт также заметил, что процесс заболевания прогрессирует, сопровождается сильным болевым синдромом. Горбунов предупредил, что неприятные ощущения могут перерасти в мучения, вплоть до невозможности передвигаться. По мнению Горбунова, певице стоит регулярно проходить профилактический осмотр у остеопата и врача-реабилитолога с назначением ЛФК, упражнений для поддержания позвоночника. Доктор добавил, что всем, у кого есть сколиоз, показаны умеренная физическая активность и спорт с соблюдением ряда ограничений и избеганием максимальных нагрузок.
Ранее Тодоренко показала честные фото, какой была 9 лет назад, когда о красивой жизни могла лишь мечтать. Сейчас 30-летняя Регина Тодоренко — телеведущая, которая особенно полюбилась зрителям "Орла и решки", певица и успешная блогерша.
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