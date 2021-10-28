Врач дал Регине Тодоренко советы, как не стать инвалидом

У российской телеведущей Регины Тодоренко с 14 лет серьёзные проблемы со спиной. Доктор спортивной медицины Михаил Горбунов подтвердил, что у телеведущей действительно очень выраженная степень искривления позвоночника с риском обездвиживания.

"То, что Регина не легла под скальпель, — она сделала правильно, так как, отказавшись от оперативного вмешательства, она избежала участи инвалида: не каждая операция может закончиться успешно, возможны осложнения, несмотря на молодой возраст", — заявил остеопат в беседе с Пятым каналом.

Доктор порекомендовал Регине беречь себя и ограничить активность. Эксперт также заметил, что процесс заболевания прогрессирует, сопровождается сильным болевым синдромом. Горбунов предупредил, что неприятные ощущения могут перерасти в мучения, вплоть до невозможности передвигаться. По мнению Горбунова, певице стоит регулярно проходить профилактический осмотр у остеопата и врача-реабилитолога с назначением ЛФК, упражнений для поддержания позвоночника. Доктор добавил, что всем, у кого есть сколиоз, показаны умеренная физическая активность и спорт с соблюдением ряда ограничений и избеганием максимальных нагрузок.