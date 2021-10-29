22 октября умер Серёжа Шестаков, 64-летний сын актрисы Ии Саввиной. У мужчины был синдром Дауна, и врачи сомневались, что он доживёт до 43 лет, но безграничная любовь и забота матери сотворили чудо. Сказать, что ей было тяжело, — не сказать ничего. Но почти никто не видел её усталости, отчаяния или депрессии. Возможно, история Серёжи Шестакова — это история о самой большой жертвенной любви.

Ия Сергеевна не думала становиться актрисой. Поступив на журфак МГУ, девушка пошла в студенческий театр. Это решение привело к двум переломным событиям в её жизни. Тогда её заметил Иосиф Хейфиц и предложил главную роль в "Даме с собачкой". Там же будущая звезда познакомилась со студентом геофака Всеволодом Шестаковым, который стал её мужем. Вскоре Саввина забеременела, но испугалась.

Ия Саввина и Всеволод Шестаков. Фото © ТАСС, Кадр из видео © "Прямой эфир", "Россия-1"

Сейчас в это трудно поверить, но тогда она всерьёз задумалась об аборте. Отговорила мама. В 21 год Ия стала мамой. Когда мальчику диагностировали синдром Дауна, она должна была признать своё решение рожать ошибкой, но один солнечный взгляд малыша дал ей такую силу, которой хватило почти на полвека.

Это мне сказала Лариса Шепитько, но, ты представляешь, говорит, Наташ, её собственная мама отговорила, потому что ну кто знал тогда, не проверяли, какой будет ребёнок. Что она сказала: "Неизвестно, что с тобой в жизни ещё будет с твоей работой. А вот ребёнок будет, муж у тебя хороший" Наталия Дрожжина

К воспитанию Серёжи подключилась вся семья. Бабушка со стороны отца, педагог по образованию, даже ушла с работы. Янина Адольфовна тратила огромное время, уча Серёжу писать и читать. Они с трудом, но всё-таки научили мальчика базовым навыкам, которые у обычных детей появляются сами собой. Сергей научился вставать, умываться, делать зарядку и самостоятельно питаться. Впереди было самое сложное — школа. Но и здесь они справились, мальчик выучил иностранный язык и играл на фортепиано.

Фото © ТАСС / Валентина Мастюкова, Кадр из видео © "Прямой эфир", "Россия-1"

Когда Серёжа подрос, Ия Сергеевна всё-таки решилась на развод. Работа и занятия с сыном буквально истощили её, сил на то, чтобы быть ещё и хорошей женой, у неё просто не было. Через несколько лет в жизни Ии Сергеевны появился другой мужчина — кинорежиссёр и актёр Анатолий Васильев. Он принял пасынка и заботился о нём, как о родном. Это был их маленький счастливый мир, в который они не хотели никого пускать. А когда пресса сообщила о том, что у Саввиной сын с синдромом Дауна, многие подумали, что актриса прячет своего ребёнка. Она действительно прятала, но не потому, что стыдно, а потому, что боялась, что его ранят.

Я не могу сказать, что я к ней стал относиться лучше или хуже. Нет, я просто стал понимать какие-то вещи. <…> Но это никогда не чувствовалось ни на работе, ни на её отношениях с людьми и так далее Андрей Кончаловский

Несмотря на диагноз, родители хоть и оберегали Серёжу от посторонних, изо всех сил пытались обеспечить ему полноценную жизнь. Летом он часто ездил на дачу под Костромой, а в семейном архиве до сих пор лежат кадры, как мужчина веселится в творческой компании друзей родителей. В обществе деятелей искусства Серёжа и сам начал творить. Он знал наизусть огромное количество стихов и поэм. Ближе к сорока он уже мыслил себя художником. Позже он даже становился призёром конкурса рисунков "особенных людей".

Кадр из видео © "Прямой эфир", "Россия-1"

Его картины не раз побеждали на конкурсах для таких детей. Особенно ему удавались цветы — яркие, смелые, я так не нарисую, хоть убейте! Он свободно писал, читал и знал массу стихов Борис Львович

Всю свою жизнь Саввина боялась, что уйдёт на тот свет раньше сына: "Я молю Бога, только чтобы он меня и Серёжу взял одновременно. Ни мне без него не жить, ни ему без меня". Когда в 2011 году Ия и её первый муж скончались с разницей в четыре месяца, по наследству их сыну досталась недвижимость стоимостью более 35 млн рублей.

Сергей с отчимом и мамой. Фото © Star Hit

За двумя шикарными квартирами в Москве началась охота. На них претендовала вторая жена Шестакова Заира Мешвелиани. Вот только незадолго до смерти бывшие супруги оформили документы так, чтобы в итоге недвижимость принадлежала только Серёже. Всё это время интересы пасынка отстаивал Васильев, который стал его законным опекуном. Вместе они просто отгородились от внешнего мира в деревенском домике. Несколько лет никто не знал о них ничего. Лишь в 2017-м они появились в эфире передачи "Прямой эфир" канала "Россия-1".

Кадр из видео © "Прямой эфир", "Россия-1"

О том, что Серёжа отправился к своей маме, сообщил режиссёр Борис Львович. В соцсетях он написал:

Конечно, это страшная ошибка природы, что он родился с одной лишней хромосомой. На это не влияет ничего — ни сексуальная позиция родителей, у жутких алкашей не рождаются дауны. Родился он у профессора, умнейшего человека, одного из самых талантливых учёных МГУ и у великой актрисы. Это случайность. То, что Ия отказалась его оставлять в роддоме и забрала его, в этом ему страшно повезло Борис Львович Режиссёр