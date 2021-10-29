НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В память о самом узнаваемом судье России: 10 мемов "Полностью оправдан", благодаря которым мы всегда будем помнить Валерия Степанова

Знаменитый актёр из передачи "Суд присяжных" умер на 67-м году жизни от коронавируса.

29 октября, 05:05

Фото © memepedia.ru

66-летний Валерий Степанов умер от коронавируса в одной из тамбовских больниц, сообщает ТАСС. До последнего момента родные и близкие были уверены, что он идёт на поправку, но коварная болезнь всё-таки победила. Об этом сообщил коллега Валерия Ивановича Рубен Маркарьян.

Буквально вчера мы переписывались. Валерий сообщил, что лежит в больнице в Тамбовской области, где "побеждает" ковид. Сегодня же пришло известие, что он скончался"

Рубен Маркарьян

Коллега Валерия Степанова

Несмотря на то что Степанов стал самым узнаваемым "судьёй" в России, о нём самом известно немногое. Популярным человеком он стал дважды — в первый раз для телезрителей НТВ, где программа "Суд присяжных" начала выходить в 2008 году, и во второй раз — в 2017-м, когда в социальных сетях завирусился мем "Полностью оправдан".

Фото © VK / Порция мемчиков

Фото © VK / Порция мемчиков

Суть вирусных постов с изображениями телесудьи в том, что с помощью комиксов обыгрываются различные выдуманные ситуации. Это либо ирония, либо сарказм. Подсудимый, как правило, даёт какое-то абсурдное объяснение своему проступку, но судья его в итоге оправдывает. Мы приводим те мемы, которые собрали больше всего лайков и репостов.

  • Фото © meme-arsenal.com
    Фото © meme-arsenal.com
  • Фото © meme-arsenal.com
    Фото © meme-arsenal.com
  • Фото © meme-arsenal.com
    Фото © meme-arsenal.com
  • Фото © meme-arsenal.com
    Фото © meme-arsenal.com
  • Фото © meme-arsenal.com
    Фото © meme-arsenal.com
  • Фото © ucrazy.ru
    Фото © ucrazy.ru
  • Фото © meme-arsenal.com
    Фото © meme-arsenal.com
  • Фото © yaustal.com
    Фото © yaustal.com
  • Фото © yaplakal.com
    Фото © yaplakal.com

Фото © meme-arsenal.com

1 / 9

Валерий Степанов был не только хорошим специалистом в профессиональной сфере, но и обладал тонкой душевной организацией. Друг адвоката Рубен Маркарьян поделился в "Фейсбуке" роликом с ним, который был снят в 2017 году. На нём Степанов во время застолья зачитывает стихотворение Расула Гамзатова.

Видео © Facebook / Рубен Маркарьян

Старость превратила Мэрилина Мэнсона в типичную учительницу, и доказательства тому — смешные мемы

Старость превратила Мэрилина Мэнсона в типичную учительницу, и доказательства тому — смешные мемы

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1