В память о самом узнаваемом судье России: 10 мемов "Полностью оправдан", благодаря которым мы всегда будем помнить Валерия Степанова
Знаменитый актёр из передачи "Суд присяжных" умер на 67-м году жизни от коронавируса.
Фото © memepedia.ru
66-летний Валерий Степанов умер от коронавируса в одной из тамбовских больниц, сообщает ТАСС. До последнего момента родные и близкие были уверены, что он идёт на поправку, но коварная болезнь всё-таки победила. Об этом сообщил коллега Валерия Ивановича Рубен Маркарьян.
Буквально вчера мы переписывались. Валерий сообщил, что лежит в больнице в Тамбовской области, где "побеждает" ковид. Сегодня же пришло известие, что он скончался"
Несмотря на то что Степанов стал самым узнаваемым "судьёй" в России, о нём самом известно немногое. Популярным человеком он стал дважды — в первый раз для телезрителей НТВ, где программа "Суд присяжных" начала выходить в 2008 году, и во второй раз — в 2017-м, когда в социальных сетях завирусился мем "Полностью оправдан".
Фото © VK / Порция мемчиков
Суть вирусных постов с изображениями телесудьи в том, что с помощью комиксов обыгрываются различные выдуманные ситуации. Это либо ирония, либо сарказм. Подсудимый, как правило, даёт какое-то абсурдное объяснение своему проступку, но судья его в итоге оправдывает. Мы приводим те мемы, которые собрали больше всего лайков и репостов.
Валерий Степанов был не только хорошим специалистом в профессиональной сфере, но и обладал тонкой душевной организацией. Друг адвоката Рубен Маркарьян поделился в "Фейсбуке" роликом с ним, который был снят в 2017 году. На нём Степанов во время застолья зачитывает стихотворение Расула Гамзатова.
Видео © Facebook / Рубен Маркарьян
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