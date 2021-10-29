Звёзды "Дома-2", у которых были проблемы с наркотиками

В 2015 году, спустя долгие годы после ухода с телестройки, Роман Тертишный, известный зрителям по псевдониму Май Абрикосов, обратился к общественности с требованием, чтобы всех участников шоу проверяли на наркотики. Парень знал о чём говорил. По его словам, он сам "употреблял вместе с продюсером шоу". А спустя ещё несколько лет, в 2019-м, Май посетовал, что деградировал из-за веществ: "Почтенный возраст наступает, скоро 40, а ума не прибавилось, деградировал от наркотиков, которые употреблял в молодости".

Фото © Instagram / dom2.house2

Экс-порноактриса Елена Беркова угодила в наркоскандал, когда рейтинги передачи были на высоте. В 2011 году девушку приговорили к трём годам условного срока за хранение наркотиков. По сообщениям, она купила их у дилера и сразу после этого полицейские "приняли" её в одном из ночных клубов Балашихи. Звезда полностью признала вину и облегчила задачу обвинителям. Суд проходил в особом порядке — без исследования доказательств.

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Глеб Жемчугов несколько раз уходил с телешоу, а потом "с триумфом" возвращался. Фанаты сразу начали предполагать, что причиной стали сильнодействующие вещества, пока в 2017-м не появилась официальная информация. Догадки оказались верны. Спустя год участник попал в наркологическую лечебницу. Видимо, рехаб помог. Сейчас Жемчугов активно ведёт страницу в "Инстаграме", где размещает фотографии с женой и сыном, попутно предлагая услуги ведущего на торжественных мероприятиях.

Фото © Instagram / gleb_zhemchugov

Сергей Пустынников попал в руки к правоохранительным органам в 2016 году, спустя пять лет после участия в "Доме-2". На тот момент 30-летний мужчина хранил у себя в квартире несколько граммов сильнодействующих наркотиков. Также следствие обнаружило у Пустынникова точные электронные весы.

Фото © VK / Сергей Пустынников

Впервые Виктория Боня попалась практически десять лет назад. Тогда девушка участвовала в записи выпуска "Пусть говорят" и подарила свой ноутбук одной из героинь шоу. На компьютере обнаружили снимки, где она якобы употребляет наркотики. Но, к сожалению, на этом история не закончилась. Пять лет назад звезда "Дома-2" вышла в прямой эфир и стала рассказывать об отварах, которые она пьёт. На деле же это были самые настоящие галлюциногены.