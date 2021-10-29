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Звёзды "Дома-2", у которых были проблемы с наркотиками

Пока Виктория Боня и Ксения Бородина втягивают друг друга в наркоскандал, вспомнили других самых ярких участников телепроекта, которые сейчас думают: "Я был(а) на их месте...".

28 октября, 22:00

Фото © Instagram / dom2.house2, victoriabonya

В 2015 году, спустя долгие годы после ухода с телестройки, Роман Тертишный, известный зрителям по псевдониму Май Абрикосов, обратился к общественности с требованием, чтобы всех участников шоу проверяли на наркотики. Парень знал о чём говорил. По его словам, он сам "употреблял вместе с продюсером шоу". А спустя ещё несколько лет, в 2019-м, Май посетовал, что деградировал из-за веществ: "Почтенный возраст наступает, скоро 40, а ума не прибавилось, деградировал от наркотиков, которые употреблял в молодости".

Фото © Instagram / dom2.house2

Фото © Instagram / dom2.house2

Экс-порноактриса Елена Беркова угодила в наркоскандал, когда рейтинги передачи были на высоте. В 2011 году девушку приговорили к трём годам условного срока за хранение наркотиков. По сообщениям, она купила их у дилера и сразу после этого полицейские "приняли" её в одном из ночных клубов Балашихи. Звезда полностью признала вину и облегчила задачу обвинителям. Суд проходил в особом порядке — без исследования доказательств.

Фото © РИА Новости / Кирилл Каллинников

Фото © РИА Новости / Кирилл Каллинников

Глеб Жемчугов несколько раз уходил с телешоу, а потом "с триумфом" возвращался. Фанаты сразу начали предполагать, что причиной стали сильнодействующие вещества, пока в 2017-м не появилась официальная информация. Догадки оказались верны. Спустя год участник попал в наркологическую лечебницу. Видимо, рехаб помог. Сейчас Жемчугов активно ведёт страницу в "Инстаграме", где размещает фотографии с женой и сыном, попутно предлагая услуги ведущего на торжественных мероприятиях.

Фото © Instagram / gleb_zhemchugov

Фото © Instagram / gleb_zhemchugov

Сергей Пустынников попал в руки к правоохранительным органам в 2016 году, спустя пять лет после участия в "Доме-2". На тот момент 30-летний мужчина хранил у себя в квартире несколько граммов сильнодействующих наркотиков. Также следствие обнаружило у Пустынникова точные электронные весы.

Фото © VK / Сергей Пустынников

Фото © VK / Сергей Пустынников

Впервые Виктория Боня попалась практически десять лет назад. Тогда девушка участвовала в записи выпуска "Пусть говорят" и подарила свой ноутбук одной из героинь шоу. На компьютере обнаружили снимки, где она якобы употребляет наркотики. Но, к сожалению, на этом история не закончилась. Пять лет назад звезда "Дома-2" вышла в прямой эфир и стала рассказывать об отварах, которые она пьёт. На деле же это были самые настоящие галлюциногены.

Фото © Instagram / victoriabonya

Фото © Instagram / victoriabonya

Подруга показала, как на самом деле выглядит Боня, не став фотошопить её на совместном снимке

Подруга показала, как на самом деле выглядит Боня, не став фотошопить её на совместном снимке

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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