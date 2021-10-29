В ЦБ РФ предупредили о новом типе "игровых" финансовых пирамид

Центробанк РФ зафиксировал распространение в России нового типа финансовых пирамид в форме "онлайн инвестиционных игр". Об этом рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

В беседе с РБК он отметил, что таких проектов всего 8% от общего числа пирамид, выявленных ЦБ в третьем квартале 2021 года, но некоторые из них "только начинают раскручиваться". Они привлекают граждан "возможностью лёгкого заработка и своей простотой, игровой формой", пояснил Лях.

"Обычно пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает определённого персонажа или, например, виртуальную недвижимость, которые и должны приносить доход. Но для того, чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков — как правило, знакомых или родственников", — добавил глава департамента.

То есть их принцип заключается в сетевом маркетинге. При этом, если игроков нет, проект останавливается. А деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас, подчеркнул Лях. По его словам, в таких пирамидах пострадать могут и дети.

"Компании в пользовательских соглашениях на сайте указывают, что гарантии возврата средств отсутствуют, но, как обычно, это пишется маленькими буквами далеко внизу", — пояснил представитель ЦБ.