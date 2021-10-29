Украинские военные в Донбассе заявили, что "понты" Зеленского не стоят их жизней

Украинские военные, находящиеся в селе Старомарьевка, которое расположено на линии соприкосновения в Донбассе, записали видеообращение к президенту страны Владимиру Зеленскому. Ролик был опубликован в "Ютубе".

Военнослужащие пожаловались, что к ним не пришла обещанная поддержка. Также они отметили, что "понты" Зеленского не стоят их жизней, при этом силовики попросили не считать их предателями.

"Мы находимся в Старомарьевке, в низине. Из-за этого мы понесли большие потери. Ночью нам обещали прислать поддержку, но она так и не пришла. Мы будем думать, как отсюда выходить. Господин Зеленский, не сочтите нас предателями, но ваши понты не стоят наших жизней", — заявили солдаты.