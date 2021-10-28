Штурм Донбасса: Россия может ввести бесполётную зону в Донбассе уже через несколько дней Когда Россия вмешается в конфликт в Донбассе и чем ответят на обстрелы беспилотников ВСУ ополченцы. 28 октября, 08:40 Фото © Wikipedia

После боевого применения армией Украины турецкого беспилотника Bayraktar TB2 в Донбассе Россия может ввести над территорией народных республик бесполётную зону. Для этого, по словам экспертов, понадобится три-четыре дня. Видео о первом ударе в так называемой серой зоне снял и выложил в своём аккаунте на ютуб-канале украинский волонтёр Роман Доник. О возможном начале интенсивных военных действий заявил и депутат Госдумы и экс-премьер ДНР Александр Бородай.

— Судя по всему, война начнётся в ближайшее время. Интенсивная война. Потому что вялотекущая продолжалась всё это время после Дебальцевской операции, — сообщил Александр Бородай. Тем временем в районе Старомарьевки продолжаются бои, туда вошли украинские военные. Стороны применяют артиллерию, миномёты и беспилотники. В настоящий момент населённый пункт находится под контролем украинских военных.

— Если будет доказано, что совершено нападение на российских граждан, которые находятся на территории других государств, то, согласно нашей конституции, Россия обязана обеспечить необходимую безопасность. Использование беспилотников было запрещено Минскими соглашениями, и это одобрено Совбезом ООН. Сейчас происходит работа по сбору информации и выясняются детали нападения при помощи беспилотника на территорию, признанную линией разграничения. Дело в том, что БПЛА может использовать только миссия ОБСЕ, — рассказал Лайфу политолог Марат Баширов.

По его словам, если будет доказано, что туда залетел беспилотник ВСУ и нанёс удар, то появляются доказательства, что нарушена резолюция Совета Безопасности ООН, которая приняла Минские соглашения в качестве единственно возможных для мирного разрешения этого конфликта.

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

— У России появляется основание, чтобы защищать соглашения, решения Совбеза ООН и наших граждан, которые находятся в этой "серой" зоне. На выяснение обстоятельств потребуются сутки. Например, будет проверена информация радиолокационных станций, наблюдения наших спутников. После этого потребуется время на то, чтобы собрать Совет Безопасности ООН в течение суток. В общей сложности два-три дня понадобится, чтобы установить над Донбассом бесполётную зону. Нужно обратить внимание, что украинская сторона уже стала опровергать использование турецких "Байрактаров", — сказал Баширов.

Здесь будет совершенно уникальная ситуация. Мы обеспечиваем безопасность наших граждан — бесполётную зону на территории другого государства. Так как это преследует цель сохранения мира и остановку войны, то многие с этим согласятся. Мы же предлагаем запретить использование технических беспилотных средств. Это компромисс Марат Баширов Политолог

— Украина очень сильно себя подставила. Она поставила Минские договорённости на грань денонсации, это фиаско для политики официального Киева. То есть они сообщили, что будут решать конфликт военным путём. Что это значит по факту: такие беспилотники эффективны только в конфликтах со странами, у которых нет своей системы ПВО, например в Карабахе, который официальная Армения оставила на произвол судьбы. Воевать такими средствами против России, США или Израиля бессмысленно, — считает военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Первое время ополченцы могут попробовать сшибать БПЛА снайперскими винтовками. Впоследствии переносными ЗРК. Возможно, это будут производимые ещё в СССР ПЗРК "Игла" или "Стрела", которые могут залежаться на складах народных республик. Кроме этого, возможно, по каким-то каналам им может перепасть израильское или американское ПВО, оставшееся после ухода американских войск из Афганистана. Например, знаменитые "Стингеры". Ну и наконец, это китайские аналоги, которые тоже достаточно широко используются. В любом случае это вопрос денег. Как мы помним по кампании 2014 года, и Украина, и народные республики не могут долго вести широкомасштабные военные действия, у них мало ресурсов для этого Дмитрий Литовкин Военный эксперт

Когда в ситуацию в Донбассе может вмешаться Россия

Политолог Евгений Фёдоров считает, что Украина уже готовит штурм Донецка и Луганска. По его словам, он вряд ли произойдёт до Нового года, так как для наступления важна совокупность факторов и координация действий по периметру границы нашей страны. Например, возникновение военного конфликта на границе с Афганистаном в одной из республик СНГ одновременно с обострением в Донбассе, то есть конфликт по всем точкам сразу.

— Мы же понимаем, что решения относительно донбасских республик принимаются не на Украине, а в США. Американские генералы командуют военными операциями, недаром туда недавно прилетал глава Пентагона. Ну и Байден недавно объявил смену курса, перешёл на жёсткую дипломатию. Однако, когда именно начнётся наступление на Донбасс, сказать сложно. Гитлер три раза переносил наступление на СССР. Сейчас проводится разведка боем, — отметил Евгений Фёдоров.

Нынешняя ситуация может пойти по военному сценарию. Тогда в силу вступит весь набор обещаний российских политиков, что Россия убережёт жителей Донбасса от тотального геноцида со стороны ВСУ. Поэтому любые попытки отрезать Луганск и Донецк от России, изолировать их, выйти на границу с Россией будут прекращены военным путём Алексей Леонков Военный эксперт

— Если вспомнить военное обострение в апреле этого года, то тогда мы наблюдали мощное движение воинских подразделений к линии боевого соприкосновения. Они развёртывались, вели пристрелку. Казалось, вот-вот начнётся полномасштабное наступление, но этого не случилось. При этом Россия в ответ двинула несколько общевойсковых армий к своей границе, и Украина зашлась в истерике, что Москва готовится захватить Киев. Даже командование сил США в Европе привело все свои подразделения, находившиеся там, в готовность номер один, отправив в Донбасс самолёт разведки, — напомнил Алексей Леонков.

По его словам, самостоятельно Донбасс на удары турецких беспилотников ответить не сможет. Разве что их оператор допустит ошибку... и аппарат снизится на ту высоту, которую может достать ракетный комплекс защитников Донбасса. Но в случае развития карабахского сценария России придётся вмешиваться, потому что техсредств ПВО в Донбассе недостаточно, чтобы ответить на эту угрозу.

— Когда начнётся полномасштабное наступление на любом участке боевого соприкосновения, это станет последней чертой, после которой последует молниеносная реакция России. Когда будет совершён прорыв и в него будут вводиться механизированные танковые бригады для того, чтобы выйти быстро на границу с Россией, это и станет краем, — добавил Леонков.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Украина уже давно захватывает в "серой" зоне позицию за позицией. С российскими паспортами арестованы три человека, до этого захвачен офицер СЦКК, гражданин РФ. Все смотрят в сторону Кремля, какое решение он примет и как будет отстаивать права своих граждан, которые были захвачены вероломным путём с территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Минские соглашения нарушаются не первый год — их цель спровоцировать Россию стать участником конфликта. Полпред России на переговорах Трёхсторонней контактной группы Борис Грызлов заявил, что Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий. Если Россия вмешается, это станет поводом для новых санкций и остановки коммерческих проектов. Ведь и первая волна ограничений была связана с Украиной, которая стала инициатором этих мер.

Алексей Леонков считает, что всё это происходит сейчас, чтобы помешать полномасштабно запустить "Северный поток – 2". Он мог бы облегчить состояние Европы, хотя Россия и по другим своим газопроводам поставляет достаточное количество газа по заключённым ранее долговременным контрактам по льготным ценам в сравнении со взгретой сейчас стоимостью на биржевых спотовых рынках. В условиях жёсткой зимы законтрактованного газа может не хватить. И потребуется увеличить поставки газа. Одним из таких спасений и будет "Северный поток – 2". Потому что зелёная энергетика в Европе себя не оправдала: ветряные станции в Германии простаивают, а солнечная энергия в пасмурную погоду или снег вырабатывается в минимальном количестве. Эту войну и попытаются использовать против России, чтобы опять обвинить её в проблемах Европы.