Для российских пенсионеров-автомобилистов предложили ввести новую льготу

Парламентарий напомнил, что в настоящее время каждый регион России может самостоятельно устанавливать льготные условия уплаты транспортного налога для пенсионеров. При этом возможна такая ситуация, когда в двух соседних субъектах будут действовать неравные условия. Например, в одном из них может быть полностью освобождён от налога пенсионер с машиной до 150 л.с., а в другом пенсионер заплатит половину суммы налога от установленной ставки на автомобиль с мощностью до 100 л.с.