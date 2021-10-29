Для российских пенсионеров-автомобилистов предложили ввести новую льготу
Автор инициативы отметил, что в маленьких населённых пунктах, где нет общественного транспорта, маломобильные пожилые люди нуждаются в собственном автомобиле.
Фото © ИТАР-ТАСС / Владимир Саяпин
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить от уплаты транспортного налога пенсионеров, владеющих автомобилями с мощностью двигателя до 150 л.с. Соответствующее письмо он направил главе Минтруда РФ Антону Котякову, сообщает RT.
Парламентарий напомнил, что в настоящее время каждый регион России может самостоятельно устанавливать льготные условия уплаты транспортного налога для пенсионеров. При этом возможна такая ситуация, когда в двух соседних субъектах будут действовать неравные условия. Например, в одном из них может быть полностью освобождён от налога пенсионер с машиной до 150 л.с., а в другом пенсионер заплатит половину суммы налога от установленной ставки на автомобиль с мощностью до 100 л.с.
Также Сухарев отметил, что в маленьких населённых пунктах, где нет общественного транспорта, пенсионеры, обладающие пониженной мобильностью, нуждаются в собственном автомобиле.
"В связи с чем прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с., — говорится в письме.
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