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Для российских пенсионеров-автомобилистов предложили ввести новую льготу

Автор инициативы отметил, что в маленьких населённых пунктах, где нет общественного транспорта, маломобильные пожилые люди нуждаются в собственном автомобиле.

29 октября, 04:27

Фото © ИТАР-ТАСС / Владимир Саяпин

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить от уплаты транспортного налога пенсионеров, владеющих автомобилями с мощностью двигателя до 150 л.с. Соответствующее письмо он направил главе Минтруда РФ Антону Котякову, сообщает RT.

Парламентарий напомнил, что в настоящее время каждый регион России может самостоятельно устанавливать льготные условия уплаты транспортного налога для пенсионеров. При этом возможна такая ситуация, когда в двух соседних субъектах будут действовать неравные условия. Например, в одном из них может быть полностью освобождён от налога пенсионер с машиной до 150 л.с., а в другом пенсионер заплатит половину суммы налога от установленной ставки на автомобиль с мощностью до 100 л.с.

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Также Сухарев отметил, что в маленьких населённых пунктах, где нет общественного транспорта, пенсионеры, обладающие пониженной мобильностью, нуждаются в собственном автомобиле.

"В связи с чем прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с., — говорится в письме.

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Ранее в России предложили ввести ещё одну льготу для многодетных семей.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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