В России предложили ввести ещё одну льготу для многодетных семей
В Москве уже поддержали такую норму, омбудсмен считает необходимым распространить практику на всю страну.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Проезд в городском транспорте для многодетных родителей и их несовершеннолетних детей предложили сделать бесплатным по всей России. С соответствующей инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец.
Как пишет RT, детский омбудсмен направила министру труда и социальной защиты Антону Котякову письмо, в котором напомнила, что в Мосгордуме в первом чтении поддержали законопроект о бесплатном проезде для многодетных семей. В связи с этим она предложила рассмотреть возможность масштабировать такую практику на всю страну.
"В целях усиления социальной поддержки многодетных семей в РФ предлагаю практику города Москвы по предоставлению названных преференций на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта членам многодетной семьи масштабировать и тиражировать на территории всей РФ", — говорится в обращении омбудсмена.
Волынец предложила инициировать принятие федерального закона, который разрешил бы бесплатный проезд на городском общественном транспорте, включая метрополитен и пригородные электрички, родителям из многодетных семей и их детям в возрасте до 18 лет или до окончания школы.
Ранее Лайф писал, что Ирина Волынец предложила рассмотреть возможность введения консультаций с психологами для школьников девятых и одиннадцатых классов в период подготовки и проведения экзаменов.
Комментариев: 0