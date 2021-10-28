В России предложили ввести ещё одну льготу для многодетных семей

Проезд в городском транспорте для многодетных родителей и их несовершеннолетних детей предложили сделать бесплатным по всей России. С соответствующей инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец.

Как пишет RT, детский омбудсмен направила министру труда и социальной защиты Антону Котякову письмо, в котором напомнила, что в Мосгордуме в первом чтении поддержали законопроект о бесплатном проезде для многодетных семей. В связи с этим она предложила рассмотреть возможность масштабировать такую практику на всю страну.

"В целях усиления социальной поддержки многодетных семей в РФ предлагаю практику города Москвы по предоставлению названных преференций на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта членам многодетной семьи масштабировать и тиражировать на территории всей РФ", — говорится в обращении омбудсмена.

Волынец предложила инициировать принятие федерального закона, который разрешил бы бесплатный проезд на городском общественном транспорте, включая метрополитен и пригородные электрички, родителям из многодетных семей и их детям в возрасте до 18 лет или до окончания школы.