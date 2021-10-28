Суд заочно арестовал белоруса, слившего видеоархив с пытками в саратовской колонии
Ему вменяют неправомерный доступ к информации во время нахождения в учреждении, её копирование и передачу третьему лицу "для распространения в СМИ".
Кадр из видео © YouTube / Gulagu.net
Гражданина Белоруссии Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видеоархив с пытками в больнице саратовской колонии, объявят в международный розыск. В ГУ МВД по области заявили, что он заочно арестован.
"Савельев Сергей объявлен в федеральный розыск. По имеющейся информации, он выехал за пределы РФ, в связи с чем подготавливаются документы для объявления его в международный розыск", — сообщили в региональном главке МВД России РИА "Новости".
В управлении уточнили, что разыскиваемый заочно арестован судом за неправомерный доступ к информации во время нахождения в колонии, в дальнейшем её копирование и передачу третьему лицу "для распространения в СМИ". Уголовное дело в отношении Савельева было возбуждено 30 сентября 2021 года.
Напомним, ранее в Сети появилось видео с издевательствами над заключённым, который содержался в саратовской больнице. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело. Следствие взял под контроль глава регионального управления ведомства. Виновным грозит до десяти лет за решёткой. 6 октября было возбуждено ещё четыре уголовных дела по фактам пыток осуждённых в тюремной больнице в Саратовской области.
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