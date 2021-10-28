Суд заочно арестовал белоруса, слившего видеоархив с пытками в саратовской колонии

Гражданина Белоруссии Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видеоархив с пытками в больнице саратовской колонии, объявят в международный розыск. В ГУ МВД по области заявили, что он заочно арестован.

"Савельев Сергей объявлен в федеральный розыск. По имеющейся информации, он выехал за пределы РФ, в связи с чем подготавливаются документы для объявления его в международный розыск", — сообщили в региональном главке МВД России РИА "Новости".