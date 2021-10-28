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Суд заочно арестовал белоруса, слившего видеоархив с пытками в саратовской колонии

Ему вменяют неправомерный доступ к информации во время нахождения в учреждении, её копирование и передачу третьему лицу "для распространения в СМИ".

28 октября, 07:40
<p>Кадр из видео © YouTube /<a href="https://www.youtube.com/channel/UCbanC4P0NmnzNYXQIrjvoSA" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Gulagu.net</a></p>

Кадр из видео © YouTube / Gulagu.net

Гражданина Белоруссии Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видеоархив с пытками в больнице саратовской колонии, объявят в международный розыск. В ГУ МВД по области заявили, что он заочно арестован.

"Савельев Сергей объявлен в федеральный розыск. По имеющейся информации, он выехал за пределы РФ, в связи с чем подготавливаются документы для объявления его в международный розыск", сообщили в региональном главке МВД России РИА "Новости".

В управлении уточнили, что разыскиваемый заочно арестован судом за неправомерный доступ к информации во время нахождения в колонии, в дальнейшем её копирование и передачу третьему лицу "для распространения в СМИ". Уголовное дело в отношении Савельева было возбуждено 30 сентября 2021 года.

Архив с пытками в тюремной больнице под Саратовом был продан за $2 тысячи

Архив с пытками в тюремной больнице под Саратовом был продан за $2 тысячи

Напомним, ранее в Сети появилось видео с издевательствами над заключённым, который содержался в саратовской больнице. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело. Следствие взял под контроль глава регионального управления ведомства. Виновным грозит до десяти лет за решёткой. 6 октября было возбуждено ещё четыре уголовных дела по фактам пыток осуждённых в тюремной больнице в Саратовской области.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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