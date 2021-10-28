Россия оказалась в тройке лидеров по смертям из-за селфи

В ходе исследования, посвящённого смертям и серьёзным травмам людей, полученным в процессе создания селфи, учёные испанских университетов выяснили, что Россия оказалась среди лидеров в антирейтинге по гибели из-за фотографий себя любимого. Результаты труда опубликованы в научном альманахе Journal of Travel Medicine.

Россия находится на третьем месте после США, которые расположились на второй строчке, и безусловного лидера топа — Индии. Анализ роковых селфи провели, начиная с 2008 года, когда стали активно выпускаться телефоны с фронтальной камерой, и по настоящее время.

В общем числе из-за селфи пострадало 433 человека, 379 из них погибли. Большая часть среди их числа — путешественники. Отмечается, кстати, рост гибели с каждым годом. В 2008 году был документально зафиксирован первый случай смерти во время создания селфи. В 2013 году таких смертей было три, в 2019-м — уже 68. А вот пандемия коронавируса приостановила поток роковых селфи. Так, в 2020 году при создании своего портрета люди умирали 37 раз. Интересно, что средний возраст погибших — 24,4 года.