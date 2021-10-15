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Девушка погибла ради селфи у моста из фильма про Бонда, сорвавшись вместе с братом с высоты 50 м

Жертва несчастного случая хотела сделать красивую фотографию на фоне векового виадука, который можно было увидеть в первых сценах фильма о Джеймсе Бонде"007. Координаты "Скайфолл".

15 октября, 09:13

Фото © Twitter / TheSun_NI, tr_hbr

Инцидент произошёл в турецкой провинции Адана. 21-летняя Хатидже Нур Карабулут вместе со своим двоюродным братом Мазлумом Созери, который приехал в гости из Испании, забрались на скалу недалеко от села Гаджикири в районе Караисалы, чтобы сделать пару фотографий на фоне знаменитого виадука Варда из фильма про Джеймса Бонда 2012 года. Но в один момент, делая селфи, девушка потеряла равновесие.

Фото © Twitter / TheSun_NI

Фото © Twitter / TheSun_NI

26-летний парень сразу бросился на помощь сестре, попытавшись удержать её на обрыве. Но в итоге оба сорвались с высоты 50 метров. Очевидцы вызвали спасательные службы, и медики были на месте происшествия уже через считаные минуты. К сожалению, Хатидже помочь уже не могли — её объявили мёртвой ​на месте происшествия. Её двоюродного брата доставили в больницу, врачи вскоре сообщили, что его травмы не опасны для жизни.

Фото © Twitter / tr_hbr, hande_gulbahar

Фото © Twitter / tr_hbr, hande_gulbahar

Убитые горем мама и 14-летняя сестра Хатидже рассказали, что совсем недавно девушка устроилась на новую работу. Она заняла должность шеф-повара в местном ресторане, пишет The Sun.

Блогерша, сделавшая своей страстью опасные фото, умерла ради селфи на краю водопада

Блогерша, сделавшая своей страстью опасные фото, умерла ради селфи на краю водопада

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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