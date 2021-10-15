Девушка погибла ради селфи у моста из фильма про Бонда, сорвавшись вместе с братом с высоты 50 м
Жертва несчастного случая хотела сделать красивую фотографию на фоне векового виадука, который можно было увидеть в первых сценах фильма о Джеймсе Бонде"007. Координаты "Скайфолл".
Инцидент произошёл в турецкой провинции Адана. 21-летняя Хатидже Нур Карабулут вместе со своим двоюродным братом Мазлумом Созери, который приехал в гости из Испании, забрались на скалу недалеко от села Гаджикири в районе Караисалы, чтобы сделать пару фотографий на фоне знаменитого виадука Варда из фильма про Джеймса Бонда 2012 года. Но в один момент, делая селфи, девушка потеряла равновесие.
Фото © Twitter / TheSun_NI
26-летний парень сразу бросился на помощь сестре, попытавшись удержать её на обрыве. Но в итоге оба сорвались с высоты 50 метров. Очевидцы вызвали спасательные службы, и медики были на месте происшествия уже через считаные минуты. К сожалению, Хатидже помочь уже не могли — её объявили мёртвой на месте происшествия. Её двоюродного брата доставили в больницу, врачи вскоре сообщили, что его травмы не опасны для жизни.
Фото © Twitter / tr_hbr, hande_gulbahar
Убитые горем мама и 14-летняя сестра Хатидже рассказали, что совсем недавно девушка устроилась на новую работу. Она заняла должность шеф-повара в местном ресторане, пишет The Sun.
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