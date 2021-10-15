Девушка погибла ради селфи у моста из фильма про Бонда, сорвавшись вместе с братом с высоты 50 м

Жертва несчастного случая хотела сделать красивую фотографию на фоне векового виадука, который можно было увидеть в первых сценах фильма о Джеймсе Бонде"007. Координаты "Скайфолл".