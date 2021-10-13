Парень на вирусном видео поднёс ската к лицу ради селфи, но суровая расплата не заставила себя ждать
Неизвестно, на что надеялся бедняга, когда хватал рыбу, которая известна своей скоростью реакции и сильными укусами.
В Сети завирусилось видео, при просмотре которого сложно решить: лучше посмеяться над парнем или пожалеть его. Где-то в США два друга отправились на ночную рыбалку и выловили калифорнийского хвостокола. По его названию можно предположить, что в руки брать этого ската не стоит, а если и решились рискнуть — то нужно не сводить глаз с его хвоста.
Видео © Reddit / deadstar420
Однако смельчак схватил рыбу в руки и поднёс к лицу, чтобы рассмотреть поближе и сделать крутое селфи. Его друг мгновенно опознал ската, о чём и заявил на видео, но главный герой ничего не успел ответить, когда хвостокол предпринял решительные действия и уколол хвостом назойливого человека. Парень упал на пристань и начал душераздирающе кричать.
Этот ролик на "Реддите" набрал около 35 тысяч лайков, а в комментариях пользователи принялись смеяться над ужаленным беднягой.
Мне нравится, как хвостокол подождал, пока его представят, а потом уже решил переключить всё внимание на себя
О-о-о, парня ожидают три-четыре часа ужасающей боли, даже если он засунет руку в очень горячую воду
"И сейчас, следуя своему названию, я уколю хвостом этого придурка..."
Парню повезло, что калифорнийский хвостокол является не самой опасной разновидностью. Однако укусы всех скатов известны своей болезненностью, к тому же они не проходят долгое время.
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