Мошенники всё сделают за вас: Появилась новая схема оформления кредитов 27 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Новый вариант хищения денег объединяет в себе сразу несколько приёмов и рассчитан прежде всего на активных пользователей Всемирной сети. Технология обмана такова: мошенники активно собирают любую персональную информацию, которая им доступна из слитых кредитных баз и открытых аккаунтов социальных сетей, эти полученные данные при помощи специальных программ моделируются в анкеты различных микрофинансовых организаций — тех, которые готовы выдавать займы по онлайн-заявкам. Потенциальным жертвам начинают приходить потоки CMC c кодами — они необходимы для подтверждения регистрации, каких-то действий, которые эти люди не запрашивали. Злоумышленники связываются с теми, кого атаковали СМС-сообщения и, представившись сотрудниками технической поддержки, предлагают прислать несколько скриншотов экрана с входящими СМС, якобы для того чтобы помочь разобраться в ситуации. Само собой, как только мошенники получают скриншот, они завершают оформление онлайн-займа. Жертва перестаёт получать СМС и успокаивается. А дальше, примерно через месяц поступает претензия от микрофинансовой организации по поводу возврата займа и человек, который уже и забыл о странных СМС, просто не понимает, как он мог оказаться должником.

— Новая схема так же, как и все предыдущие, построена на факторе использования достоверной персональной информации, часть которой (код из СМС) никто, кроме самих жертв мошенничества, знать не мог, — отметил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Именно поэтому финансовые организации, как правило, отказываются каким-либо образом компенсировать потери пострадавших от действий мошенников, настаивая, что это граждане пренебрегли мерами безопасности, а значит, должны погасить образовавшийся долг. Опровергнуть эту позицию очень непросто.

Схема с потоком СМС срабатывает, потому что тут сразу действует несколько факторов: с одной стороны, жертва подсознательно считает, что раз не отправляет коды, а только подтверждает "службе поддержки", что завалили странными сообщениями, то и вреда никакого не будет, а кроме того, ведь после общения со "специалистом" поток СМС действительно прекращается и при этом никакие средства со счетов гражданина не списываются, и это его успокаивает.

— С развитием технологий меняются скрипты мошенников, но их главный инструмент — использование человеческих слабостей, чтобы обманом заставить кого-то раскрыть информацию или совершить действие, — остаётся, — пояснила психолог-криминалист ЭКЦ МВД РФ Анна. — Злоумышленники используют манипуляцию, понимая, что люди чаще совершают иррациональные или рискованные действия, находясь под влиянием эмоций: страха, паники, любопытства, злости, чувства вины или эмоционального возбуждения. Этим и объясняется то удивление, которое выказывают жертвы такого рода преступлений. Ведь в обычном состоянии большинство пострадавших вряд ли сделают то, чего от них добиваются ушлые преступники.

И как раз с использованием психологической манипуляции злоумышленники реализуют и вторую схему обмана.

"Сезонное" предложение

Осенью этого года Сбербанк широко анонсировал важную для себя дату — 180 лет со дня образования. Конечно, мошенники не могли не использовать этот информационный повод. В социальных сетях и мессенджерах стала активно распространяться информация о том, что Сбер якобы одаривает своих клиентов деньгами, подарками и даже предоставляет скидки на оплату коммунальных услуг. При этом подача информации выглядит очень достоверной, так как сопровождается ссылками на различные интернет-страницы, оформленные в стилистике и с лого Сбербанка, где вполне доступно расписана информация о неких предложениях и акциях, которые действуют ограниченные промежутки времени. А для получения щедрых подарков от крупнейшего банка страны всего-то и надо только ввести данные своей карты и ответить на полученное СМС. Дальше мошенники действуют, как обычно, используя данные жертвы и её ответ из СМС как ключ к комбинации для осуществления мобильного перевода денежных средств со счёта абонента на счёт злоумышленников. И в случае обращения жертвы в банк или правоохранительные органы, как правило, следует неизменный ответ: технически перевод денег вы совершили сами.

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— Мошенники, как правило, всегда подстраивают свою методику под новостной фон, при этом они умело делают упор на срочность принятия решения, используя приём "выгодно только сейчас", — пояснил адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — К сожалению, некоторые граждане попадают в ловушки только потому, что их желание не упустить выгоду оказывается сильнее, чем соображения о необходимости и возможности проверить достоверность информации. А злоумышленники очень умело используют их импульсивность.

Что делать, чтобы не платить за чужой займ

Конечно, логика подсказывает, что добропорядочному гражданину можно обратиться в полицию, однако сразу надо понимать, что даже если мошенников найдут, то деньги вернут вряд ли, при этом всё время поиска злоумышленников кредитор будет требовать вернуть взятую у него сумму, ведь обращение в полицию долг не ликвидирует. Также представляется весьма маловероятной возможность урегулировать ситуацию путём переговоров с той организацией, которая выдала мошенникам деньги. Ведь закон не обязывает эту организацию устанавливать обстоятельства выдачи, а вот требовать вернуть долг у того, кто фигурирует как заёмщик, позволяет. Поэтому самым эффективным остаётся решение вопроса через суд. Однако стоит помнить о следующих моментах.

Во-первых, оспаривать в суде следует не сумму долга, а сам факт сделки. Совершать это можно и дистанционно, просто отправив в суд исковое заявление почтой, указав в иске просьбу рассмотреть дело без личного участия в судебных заседаниях.

Во-вторых, в иске обязательно надо сделать акцент на том, что деньги были выданы дистанционно и не были переведены ни на один из принадлежащих вам счетов. Данный аргумент является основным доказательством неполучения вами займа.

В-третьих, вместе с иском имеет смысл подавать ходатайства об обеспечении предоставления кредитором доказательств, включая справки о счёте, на который были переведены деньги, либо расписки о получении наличных денег. Имея на руках судебное решение, вы совершенно точно не будете должны выплачивать что-либо по чужому долгу.

Авторы Максим Греков