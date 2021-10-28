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Мошенники всё сделают за вас: Появилась новая схема оформления кредитов

27 октября, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Новый вариант хищения денег объединяет в себе сразу несколько приёмов и рассчитан прежде всего на активных пользователей Всемирной сети. Технология обмана такова: мошенники активно собирают любую персональную информацию, которая им доступна из слитых кредитных баз и открытых аккаунтов социальных сетей, эти полученные данные при помощи специальных программ моделируются в анкеты различных микрофинансовых организаций — тех, которые готовы выдавать займы по онлайн-заявкам. Потенциальным жертвам начинают приходить потоки CMC c кодами — они необходимы для подтверждения регистрации, каких-то действий, которые эти люди не запрашивали. Злоумышленники связываются с теми, кого атаковали СМС-сообщения и, представившись сотрудниками технической поддержки, предлагают прислать несколько скриншотов экрана с входящими СМС, якобы для того чтобы помочь разобраться в ситуации. Само собой, как только мошенники получают скриншот, они завершают оформление онлайн-займа. Жертва перестаёт получать СМС и успокаивается. А дальше, примерно через месяц поступает претензия от микрофинансовой организации по поводу возврата займа и человек, который уже и забыл о странных СМС, просто не понимает, как он мог оказаться должником.

Новая схема так же, как и все предыдущие, построена на факторе использования достоверной персональной информации, часть которой (код из СМС) никто, кроме самих жертв мошенничества, знать не мог, — отметил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Именно поэтому финансовые организации, как правило, отказываются каким-либо образом компенсировать потери пострадавших от действий мошенников, настаивая, что это граждане пренебрегли мерами безопасности, а значит, должны погасить образовавшийся долг. Опровергнуть эту позицию очень непросто.

Схема с потоком СМС срабатывает, потому что тут сразу действует несколько факторов: с одной стороны, жертва подсознательно считает, что раз не отправляет коды, а только подтверждает "службе поддержки", что завалили странными сообщениями, то и вреда никакого не будет, а кроме того, ведь после общения со "специалистом" поток СМС действительно прекращается и при этом никакие средства со счетов гражданина не списываются, и это его успокаивает.

С развитием технологий меняются скрипты мошенников, но их главный инструмент — использование человеческих слабостей, чтобы обманом заставить кого-то раскрыть информацию или совершить действие, — остаётся, — пояснила психолог-криминалист ЭКЦ МВД РФ Анна. — Злоумышленники используют манипуляцию, понимая, что люди чаще совершают иррациональные или рискованные действия, находясь под влиянием эмоций: страха, паники, любопытства, злости, чувства вины или эмоционального возбуждения. Этим и объясняется то удивление, которое выказывают жертвы такого рода преступлений. Ведь в обычном состоянии большинство пострадавших вряд ли сделают то, чего от них добиваются ушлые преступники.

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И как раз с использованием психологической манипуляции злоумышленники реализуют и вторую схему обмана.

"Сезонное" предложение

Осенью этого года Сбербанк широко анонсировал важную для себя дату — 180 лет со дня образования. Конечно, мошенники не могли не использовать этот информационный повод. В социальных сетях и мессенджерах стала активно распространяться информация о том, что Сбер якобы одаривает своих клиентов деньгами, подарками и даже предоставляет скидки на оплату коммунальных услуг. При этом подача информации выглядит очень достоверной, так как сопровождается ссылками на различные интернет-страницы, оформленные в стилистике и с лого Сбербанка, где вполне доступно расписана информация о неких предложениях и акциях, которые действуют ограниченные промежутки времени. А для получения щедрых подарков от крупнейшего банка страны всего-то и надо только ввести данные своей карты и ответить на полученное СМС. Дальше мошенники действуют, как обычно, используя данные жертвы и её ответ из СМС как ключ к комбинации для осуществления мобильного перевода денежных средств со счёта абонента на счёт злоумышленников. И в случае обращения жертвы в банк или правоохранительные органы, как правило, следует неизменный ответ: технически перевод денег вы совершили сами.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Мошенники, как правило, всегда подстраивают свою методику под новостной фон, при этом они умело делают упор на срочность принятия решения, используя приём "выгодно только сейчас", — пояснил адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — К сожалению, некоторые граждане попадают в ловушки только потому, что их желание не упустить выгоду оказывается сильнее, чем соображения о необходимости и возможности проверить достоверность информации. А злоумышленники очень умело используют их импульсивность.

Что делать, чтобы не платить за чужой займ

Конечно, логика подсказывает, что добропорядочному гражданину можно обратиться в полицию, однако сразу надо понимать, что даже если мошенников найдут, то деньги вернут вряд ли, при этом всё время поиска злоумышленников кредитор будет требовать вернуть взятую у него сумму, ведь обращение в полицию долг не ликвидирует. Также представляется весьма маловероятной возможность урегулировать ситуацию путём переговоров с той организацией, которая выдала мошенникам деньги. Ведь закон не обязывает эту организацию устанавливать обстоятельства выдачи, а вот требовать вернуть долг у того, кто фигурирует как заёмщик, позволяет. Поэтому самым эффективным остаётся решение вопроса через суд. Однако стоит помнить о следующих моментах.

Во-первых, оспаривать в суде следует не сумму долга, а сам факт сделки. Совершать это можно и дистанционно, просто отправив в суд исковое заявление почтой, указав в иске просьбу рассмотреть дело без личного участия в судебных заседаниях.

Во-вторых, в иске обязательно надо сделать акцент на том, что деньги были выданы дистанционно и не были переведены ни на один из принадлежащих вам счетов. Данный аргумент является основным доказательством неполучения вами займа.

В-третьих, вместе с иском имеет смысл подавать ходатайства об обеспечении предоставления кредитором доказательств, включая справки о счёте, на который были переведены деньги, либо расписки о получении наличных денег. Имея на руках судебное решение, вы совершенно точно не будете должны выплачивать что-либо по чужому долгу.

Мошенники под видом спецоперации убедили музейную работницу МГУ "продать" две квартиры

Мошенники под видом спецоперации убедили музейную работницу МГУ "продать" две квартиры

Авторы
Максим Греков
Максим Греков

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