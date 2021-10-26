Маленькая хитрость против мошенников: Как обезопасить своих престарелых родителей от потери квартиры Даже доктора наук попадаются на уловки мошенников и теряют не только деньги, но и квартиры. Как обезопасить своих родителей, разобрался Лайф. 25 октября, 21:40 Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Телефонные мошенники постепенно оттачивают своё искусство, и их жертвы теперь могут лишиться не только денег на счетах, но и своих квартир. И престарелый "клиент" для преступника — самый желанный. Ум, опыт, образование — ничто не является гарантией того, что человек в возрасте не поддастся на уговоры неизвестного голоса в трубке.

Например, недавно стало известно, что аж профессор РГГУ, 76-летний философ и культуролог Игорь Яковенко попался на удочку мошенников, представившихся работниками Центробанка. Сперва они убедили его сделать перевод под предлогом "помощи в расследовании", а потом заявили, что его жильём "преступники" тоже заинтересовались. Он подписал договор купли-продажи квартиры и дачи, думая, что участвует в оперативной разработке в роли "живца". Вырученные деньги он тоже отдал жуликам — так как это "улика". Но потом выяснилось, что никакого уголовного дела не было, а вот риелтор, покупатель и договор были вполне реальными. Он просто лишился и накоплений, и жилья, и всего.

— Подобные ограбления случаются довольно часто, — рассказал частный риелтор Игорь Аршинов. — И не только после звонка "службы безопасности банка" или "полиции". Очень часто такое случается после звонка из "соцзащиты", где вежливые "работники" предлагают "помощь", из-за которой пенсионер оказывается без квартиры, и хорошо, если живой. Чтобы предотвратить такие ситуации, можно, например, договориться, что оригиналы всех документов на квартиру хранятся у детей.

Конечно, необходимо для начала рассказать своим родителям о подобных схемах, предупредить о возможных мошеннических звонках и визитах. Однако срабатывает это не всегда — жулики умеют уговаривать и вовлекать даже тех жертв, которые уже были знакомы с такими махинациями. Но лишним это не будет. Однако есть способ и понадёжнее — престарелый родитель может просто подарить вам микродолю в квартире. Например, один квадратный метр. Вселиться в квартиру на такую маленькую площадь будет проблематично (суды обычно отказывают в этом), но при этом без вашего ведома престарелые мама или папа квартиру продать не смогут.

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— В этом случае для совершения сделок с квартирой понадобится как минимум подпись обоих владельцев долей, — советует Аршинов. — Это может даже предотвратить возможный звонок — ведь из выписки из госреестра мошенники могут увидеть, что у квартиры несколько владельцев, и сразу потеряют интерес. Если детей много — такие микродоли можно подарить или продать всем.

Владеть микродолей выгодно не только для того, чтобы мошенники не смогли оставить старика без крыши над головой. Ещё такое полезно делать, чтобы сэкономить на налогах. Ведь все мы смертны, и если у наследника раньше была микродоля, то он сможет продать доставшиеся от родителей квадратные метры, не дожидаясь трёх лет владения квартирой.

— Это называется приращение долей, — говорит эксперт по налогам Тамара Заелова. — После вступления в наследство с налоговой точки зрения будет считаться, что вы просто увеличили свою площадь в этой квартире. И если микродолей вы владели уже давно, то свою часть можно будет продать сразу, не выплачивая государству 13%.

Авторы Александра Баязитова