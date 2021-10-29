Юрист объяснил, как дважды получить налоговый вычет за квартиру

Если стоимость первой приобретённой квартиры менее двух миллионов рублей, то при покупке второй квартиры гражданин может дополучить сумму налогового вычета. Об этом рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Как пояснил юрист, с 1 января 2014 года имущественный вычет закрепляется за налогоплательщиком, а не за объектом недвижимости, как это было раньше. В соответствии с нововведениями даже те, кто купил квартиру до 2014 года и получил выплату меньше, чем предусмотрено в законе, имеют право при покупке второго объекта недвижимости дополучить сумму налогового вычета.