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Джоли не заметила, как её изуродовал парикмахер, и над фото с красной дорожки плачут все фанаты

Голливудская актриса появилась на премьере фильма в платье от Versace, но взгляды миллионов были прикованы к кошмару на её голове.

27 октября, 07:11

Фото © Getty Images / Rocco Spaziani / Archivio Spaziani / Mondadori Portfolio

Известная 46-летняя актриса Анджелина Джоли посетила премьеру фильма Marvel "Вечные" в Риме вместе со своими детьми. Звезда была, как всегда, безупречна в платье от Versace, однако из дорогого образа выбивалась её причёска. Джоли явно планировала пойти с длинными и лежащими ровно локонами, но при каждом движении становилось ясно, что волосы наращённые, причём очень неумело.

Фото © Getty Images / Rocco Spaziani / Archivio Spaziani / Mondadori Portfolio

Фото © Getty Images / Rocco Spaziani / Archivio Spaziani / Mondadori Portfolio

Поклонники расстроились, увидев кумира в таком виде, и неудивительно: из головы актрисы чужие (или искусственные) волосы торчали во все стороны, сама звезда выглядела так, будто на неё напали дети с ножницами. В соцсетях пользователи требовали имя того мастера, который так опозорил голливудскую актрису на мировой премьере, пишет Page Six.

Почему команда Анджелины ей позволила выйти на люди с такой жуткой причёской?

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Для того, кто наращивал Анджелине волосы, припасено самое лучшее место в аду

liezelle

Фото © Getty Images / Rocco Spaziani / Archivio Spaziani / Mondadori Portfolio

Фото © Getty Images / Rocco Spaziani / Archivio Spaziani / Mondadori Portfolio

Кто делал это наращивание моей королеве Анджелине? Его нужно немедленно уволить!

tinajolie

Фото © Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Фото © Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Благодаря неумелому наращиванию фанаты забыли о чрезмерной худобе актрисы, которой она ещё несколько дней назад испугала их на красной дорожке. У Анджелины всегда были проблемы с весом, граничащие с анорексией, но из-за развода с Брэдом Питтом ситуация ухудшилась. Из-за стресса актриса не могла есть, и детям приходилось буквально заставлять маму питаться.

Исхудавшая Анджелина Джоли вышла в свет, напугав публику тем, как её кости просвечивают сквозь кожу

Исхудавшая Анджелина Джоли вышла в свет, напугав публику тем, как её кости просвечивают сквозь кожу

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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