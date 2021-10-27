Джоли не заметила, как её изуродовал парикмахер, и над фото с красной дорожки плачут все фанаты
Голливудская актриса появилась на премьере фильма в платье от Versace, но взгляды миллионов были прикованы к кошмару на её голове.
Фото © Getty Images / Rocco Spaziani / Archivio Spaziani / Mondadori Portfolio
Известная 46-летняя актриса Анджелина Джоли посетила премьеру фильма Marvel "Вечные" в Риме вместе со своими детьми. Звезда была, как всегда, безупречна в платье от Versace, однако из дорогого образа выбивалась её причёска. Джоли явно планировала пойти с длинными и лежащими ровно локонами, но при каждом движении становилось ясно, что волосы наращённые, причём очень неумело.
Фото © Getty Images / Rocco Spaziani / Archivio Spaziani / Mondadori Portfolio
Поклонники расстроились, увидев кумира в таком виде, и неудивительно: из головы актрисы чужие (или искусственные) волосы торчали во все стороны, сама звезда выглядела так, будто на неё напали дети с ножницами. В соцсетях пользователи требовали имя того мастера, который так опозорил голливудскую актрису на мировой премьере, пишет Page Six.
how do you let angelina jolie walk a red carpet with her hair extensions looking like this, somebody getting fired pic.twitter.com/K3VjLc3KGX— mishka (@mishnewbooty) October 24, 2021
Почему команда Анджелины ей позволила выйти на люди с такой жуткой причёской?
Для того, кто наращивал Анджелине волосы, припасено самое лучшее место в аду
Фото © Getty Images / Rocco Spaziani / Archivio Spaziani / Mondadori Portfolio
Кто делал это наращивание моей королеве Анджелине? Его нужно немедленно уволить!
Фото © Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic
Благодаря неумелому наращиванию фанаты забыли о чрезмерной худобе актрисы, которой она ещё несколько дней назад испугала их на красной дорожке. У Анджелины всегда были проблемы с весом, граничащие с анорексией, но из-за развода с Брэдом Питтом ситуация ухудшилась. Из-за стресса актриса не могла есть, и детям приходилось буквально заставлять маму питаться.
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