Исхудавшая Анджелина Джоли вышла в свет, напугав публику тем, как её кости просвечивают сквозь кожу

Известная 46-летняя актриса Анджелина Джоли посетила премьеру фильма Marvel "Вечные", в котором она сыграла одну из ролей. Вместе со звездой на ковровую дорожку вышли и её пятеро детей, которые пожелали поддержать маму во время показа. Однако многие обратили внимание не на трогательность момента, а на состояние Джоли.

Фото © Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Актриса всю жизнь была довольно худой, потому что боролась с анорексией с подросткового возраста. Однако обычно на неё оказывали влияние либо — теперь уже бывший — муж Бред Питт, либо режиссёры фильмов, которые отказывались утверждать Джоли на роль, пока она не наберёт вес. Но в последнее время здоровье звезды явно ухудшилось, ведь на премьере все заметили её острые плечи, выпирающие ключицы, тонкие руки, проступающие кости и круги под глазами.

Фото © Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Актриса всегда переставала есть из-за стресса, поэтому по время развода с Брэдом Питтом, с которым она провела больше десяти лет вместе, Джоли полностью потеряла аппетит, пишет Central Recorder. Процесс по опеке над детьми длился долгих четыре года, поэтому состояние звезды оставляло желать лучшего. Доходило до такого, что дети уговаривали мать начать питаться, тревожась за неё.

Фото © Massimo Insabato / Archivio Massimo Insabato / Mondadori Portfolio via Getty Images и Stefanie Keenan / Getty Images