В частности, бывший гендиректор компании — собственника учреждения получила 14 лет колонии, а руководитель основного арендатора центра — 13,5 года.

Суд вынес приговор фигурантам дела о пожаре в "Зимней вишне". Видео © LIFE

Суд вынес приговор фигурантам дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в 2018 году, который унёс жизни 60 человек, в том числе 37 детей.

Так, самый большой срок получила бывший генеральный директор компании — собственника центра Юлия Богданова. Она проведёт за решёткой 14 лет. Чуть меньше — 13,5 года колонии — получила гендиректор основного арендатора "Зимней вишни" Надежда Судденок. А технического директора ТРЦ Георгия Соболева суд приговорил к 11 годам колонии. Их признали виновными по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц", а также "Нарушение требований пожарной безопасности".

Охранник "Зимней вишни" Сергей Антюшин получил 8 лет колонии за "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В то же время глава компании по обслуживанию противопожарной системы в ТРЦ Игорь Полозиненко осуждён на 6,5 года колонии, а инженер противопожарной системы в центре Александр Никитин — на 5,5 года. Их признали виновными по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".