Суд вынес приговор фигурантам дела о пожаре в "Зимней вишне"

Суд вынес приговор фигурантам дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в 2018 году, который унёс жизни 60 человек, в том числе 37 детей.

Так, самый большой срок получила бывший генеральный директор компании — собственника центра Юлия Богданова. Она проведёт за решёткой 14 лет. Чуть меньше — 13,5 лет колонии — получила гендиректор основного арендатора "Зимней вишни" Надежда Судденок. А технического директора ТРЦ Георгия Соболева суд приговорил к 11 годам колонии. Их признали виновными по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц", а также "Нарушение требований пожарной безопасности".