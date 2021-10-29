Суд вынес приговор фигурантам дела о пожаре в "Зимней вишне"
В частности, бывший гендиректор компании — собственника учреждения получила 14 лет колонии, а руководитель основного арендатора центра — 13,5 лет.
Фото © ТАСС / Данил Айкин
Суд вынес приговор фигурантам дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в 2018 году, который унёс жизни 60 человек, в том числе 37 детей.
Так, самый большой срок получила бывший генеральный директор компании — собственника центра Юлия Богданова. Она проведёт за решёткой 14 лет. Чуть меньше — 13,5 лет колонии — получила гендиректор основного арендатора "Зимней вишни" Надежда Судденок. А технического директора ТРЦ Георгия Соболева суд приговорил к 11 годам колонии. Их признали виновными по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц", а также "Нарушение требований пожарной безопасности".
Охранник "Зимней вишни" Сергей Антюшин получил 8 лет колонии за "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В то же время глава компании по обслуживанию противопожарной системы в ТРЦ осужден на 6,5 лет колонии, а инженер противопожарной системы в центре — на 5,5 лет.
Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В результате страшной трагедии погибло 60 человек, 37 из которых — дети, оказавшиеся запертыми в одном из кинозалов. Совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский после пожара скрылся в другой стране. Спустя год его задержали в Польше и передали российским правоохранительным органам. В 2019 году на месте трагедии появился Парк ангелов, в котором высадили 60 сосен — по одной на каждого погибшего.
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