Пользователи выяснили, во сколько Ольге Бузовой обошёлся выход на публику без белья
Если ранее артистка позволила себе прийти на шоу в платье за 1000 рублей, то этот выход в свет стал своеобразным ответом тем, кто над ней смеялся.
Ольга Бузова снова нашла, чем удивить поклонников. 35-летняя певица отправилась на премию Moda Topical Style Awards 2021 и похвасталась в "Инстаграме", что стала победительницей в номинации "Икона стиля". Для мероприятия экс-возлюбленная Тарасова выбрала чёрное платье в пол с эффектными разрезами, которые обнажали ноги и тело артистки. При этом дизайн наряда не предполагал наличия нижнего белья, что не могло ускользнуть от глаз внимательных пользователей.
Фото © Instagram / buzova86
Выяснили юзеры и ещё одну деталь: голое платье обошлось Ольге в 324 тыс. руб. — такая сумма указана на сайте. При этом ранее артистку высмеяли за то, что она пришла на шоу "Вечерний Ургант" в наряде, который на "Алиэкспрессе" стоит чуть больше тысячи. Но и сейчас ей не удалось избежать шуток в свой адрес — и из-за отсутствия белья, и из-за сильно втянутого перед камерами живота.
Фото © Telegram / "Немалахов"
Ну вот, а вы говорите, с али она шмот берёт
Зачем так живот втягивать
Видео © Telegram / "Светские хроники", TikTok / buzova86
Тот неловкий момент, когда джейло для бедных боялась выдохнуть при фотосете
Куда опять голенькая побежала!??? А?? 😎😎😎
Ольга, кажется, вы забыли одеться
Сейчас певица находится в статусе одинокой девушки, поэтому позволяет себе всё более откровенные наряды. У бывшего мужа артистки — футболиста Дмитрия Тарасова, похоже, тоже не всё гладко в отношениях. Он и его супруга Анастасия Костенко перестали постить в инстаграмах совместные фото, девушка удалила из шапки профиля фамилию спортсмена и начала выкладывать грустные посты.
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