Пользователи выяснили, во сколько Ольге Бузовой обошёлся выход на публику без белья

Ольга Бузова снова нашла, чем удивить поклонников. 35-летняя певица отправилась на премию Moda Topical Style Awards 2021 и похвасталась в "Инстаграме", что стала победительницей в номинации "Икона стиля". Для мероприятия экс-возлюбленная Тарасова выбрала чёрное платье в пол с эффектными разрезами, которые обнажали ноги и тело артистки. При этом дизайн наряда не предполагал наличия нижнего белья, что не могло ускользнуть от глаз внимательных пользователей.

Фото © Instagram / buzova86

Выяснили юзеры и ещё одну деталь: голое платье обошлось Ольге в 324 тыс. руб. — такая сумма указана на сайте. При этом ранее артистку высмеяли за то, что она пришла на шоу "Вечерний Ургант" в наряде, который на "Алиэкспрессе" стоит чуть больше тысячи. Но и сейчас ей не удалось избежать шуток в свой адрес — и из-за отсутствия белья, и из-за сильно втянутого перед камерами живота.

Фото © Telegram / "Немалахов"

Ну вот, а вы говорите, с али она шмот берёт Вася Пирожок

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Видео © Telegram / "Светские хроники", TikTok / buzova86

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Куда опять голенькая побежала!??? А?? 😎😎😎 maryklim123

Ольга, кажется, вы забыли одеться alek_sandra_07