Бывшая жена Рыжего из "Иванушек" разделась для фото, и сложно поверить, что она многодетная мать

Родной мой! Мой самый лучший муж на свете! Самый искренний и настоящий! Ты мой самый лучший друг, самый лучший любовник и самый лучший папа нашим детям! Поздравляю тебя с днём рождения! И хочу тебе пожелать, чтобы твоя жизнь всегда была наполнена счастьем, добром и любовью! Чтобы тебе во всём сопутствовал успех и всё было под силу, за что бы ты ни взялся! Здоровья, и пусть исполняются все твои желания! Мы всегда будем рядом и во всём тебя поддержим!!! Люблю тебя очень-очень, моё сокровище!!!

Мария Зубкова