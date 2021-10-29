Бывшая жена Рыжего из "Иванушек" разделась для фото, и сложно поверить, что она многодетная мать
Глядя на фигуру модели, догадаться, что она многодетная мама, просто невозможно.
Бывшая жена 51-летнего Андрея Григорьева-Апполонова из "Иванушек" Мария Зубкова (Банкова), которая ушла от него к баскетболисту, снова показала, почему мужчины от неё без ума. 36-летняя модель поделилась в "Инстаграме" снимком, от которого становится горячо даже в холодную погоду.
Мария посетила живописный город Плёс, где насладилась отдыхом и устроила съёмку в бассейне. На снимке блондинка позировала топлес, повернувшись к камере спиной и демонстрируя, что спорт в её жизни занимает не последнее место.
Яркости кадру добавляли плавающие в воде яблоки. Однако некоторые пользователи с таким упоением рассматривали пленительные изгибы фигуры модели, что не замечали ничего вокруг.
Красивое фото красивой женщины. Любви тебе, Маша Красивая ❤️
Яблочки и не замечаешь)🔥
🔥🔥🔥 Ух ты, потрясающе🔥❤️❤️❤️
Маша, сколько раз в неделю вы тренируетесь? Фигура🔥🔥🔥
Такие потрясающие формы Марии удалось сохранить, несмотря на рождение четырёх детей. Двое сыновей появились в браке с Андреем Григорьевым-Апполоновым, с которым она прожила 16 лет. Ещё двоих малышей она подарила баскетболисту Андрею Зубкову, ради которого оставила музыканта. Влюблённые поженились 28 декабря 2019 года, и Мария не упускает возможности написать в его адрес тёплые слова.
Родной мой! Мой самый лучший муж на свете! Самый искренний и настоящий! Ты мой самый лучший друг, самый лучший любовник и самый лучший папа нашим детям! Поздравляю тебя с днём рождения! И хочу тебе пожелать, чтобы твоя жизнь всегда была наполнена счастьем, добром и любовью! Чтобы тебе во всём сопутствовал успех и всё было под силу, за что бы ты ни взялся! Здоровья, и пусть исполняются все твои желания! Мы всегда будем рядом и во всём тебя поддержим!!! Люблю тебя очень-очень, моё сокровище!!!
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