Автор романа "Великая кошачья революция" раскрыл, сколько стоило участие Шнурова в проекте

Автор романа "Великая кошачья революция", главный редактор радио "Комсомольская правда" Андрей Горбунов рассказал об участии российских звёзд в озвучивании аудиосериала по книге. Среди них Сергей Шнуров, Вера Алентова, Тина Канделаки, рэпер Сява, Слава КПСС и многие другие. Горбунов отметил, что большинство знаменитостей согласились поучаствовать в создании аудиокниги бесплатно.

"Почему-то многие думают, что Сергей Шнуров запросил огромный гонорар. Но на самом деле я просто написал ему сообщение в "Вотсапе". Рассказал сюжет романа, отправил несколько иллюстраций и список участников (на тот момент он был ещё совсем небольшой). В конце сообщения я написал: "Не могли бы вы тоже поучаствовать?" — приводит слова автора радио "Комсомольская правда".

Шнуров ответил коротко: "Могу" — и через два дня уже принял участие в записи. При этом он не попросил ни копейки.

"Сергею Владимировичу за участие огромнейшее спасибо и уважение!" — отметил Горбунов.

Шнуров озвучил коварного бога Валерьяниса, который открыл котам рецепт производства валерьянки. Сам же роман представляет собой сатирическую антиутопию о том, как власть превращает доброго домашнего кота Пушка в страшного тирана. Его презентация во МХАТе имени Горького уже состоялась, а премьера аудиосериала пройдёт на "Яндекс.Музыке" и Spotify 5 ноября.