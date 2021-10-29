Участвовавших в тушении "Зимней вишни" пожарных приговорили к 5 и 6 годам колонии

Заводской районный суд города Кемерова вынес приговор пожарным, участвовавшим в тушении ТРЦ "Зимняя вишня", где погибло 60 человек.

Согласно приговору, начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин, который руководил тушением пожара, осуждён на шесть лет колонии, а глава караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин — на пять лет. Их признали виновными по статье "Халатность".

Как заявили адвокаты пожарных, они намерены обжаловать приговор. Об этом сообщает ТАСС.

"Конечно, будем обжаловать", — сказала защитник Генина Светлана Тарасюк, с которой согласился Александр Полковников, представляющий интересы Бурсина.