Участвовавших в тушении "Зимней вишни" пожарных приговорили к 5 и 6 годам колонии
Сергей Генин и Андрей Бурсин (слева направо). Фото © ТАСС / Данил Айкин
Суд также вынес приговор сотрудникам и руководству ТРЦ. Самый большой срок получила экс-гендиректор компании — собственника центра.
Заводской районный суд города Кемерова вынес приговор пожарным, участвовавшим в тушении ТРЦ "Зимняя вишня", где погибло 60 человек.
Согласно приговору, начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин, который руководил тушением пожара, осуждён на шесть лет колонии, а глава караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин — на пять лет. Их признали виновными по статье "Халатность".
Как заявили адвокаты пожарных, они намерены обжаловать приговор. Об этом сообщает ТАСС.
"Конечно, будем обжаловать", — сказала защитник Генина Светлана Тарасюк, с которой согласился Александр Полковников, представляющий интересы Бурсина.
Ранее суд уже вынес приговор сотрудникам и руководству ТРЦ. В частности, бывший гендиректор компании — собственника учреждения получила 14 лет колонии, а руководитель основного арендатора центра — 13,5 года.
Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В результате страшной трагедии погибло 60 человек, 37 из которых — дети, оказавшиеся запертыми в одном из кинозалов. Совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский после пожара скрылся в другой стране. Спустя год его задержали в Польше и передали российским правоохранительным органам. В 2019 году на месте трагедии появился Парк ангелов, в котором высадили 60 сосен — по одной на каждого погибшего.