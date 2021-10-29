Потерявшая в "Зимней вишне" дочь кемеровчанка заявила, что перед семьями погибших до сих пор не извинились

Елена Тесленко назвала приговор фигурантам дела недостаточным. По её мнению, подсудимые не считают себя виноватыми в трагедии.

Потерпевшая по делу о пожаре в "Зимней вишне" прокомментировала приговор фигурантам. Видео © t.me / shot_shot

Жительница Кемеровской области Елена Тесленко, которая потеряла в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" дочь и бывшего супруга, заявила, что наказание, которое вынес суд фигурантам дела, не может загладить боль, причинённую потерпевшим.

"Невозможно загладить ту боль, которая нам была причинена. И поэтому, какое бы ни было наказание самое строгое, оно для нас (потерпевших. — Прим. Лайфа) всё равно будет недостаточным. Но то, что оно уже есть, для нас это большой плюс", — рассказала женщина телеграм-каналу SHOT.

Она также отметила, что подсудимые "не считают себя виноватыми". Кроме того, по словам женщины, никто из фигурантов дела о пожаре не просил у неё прощения.