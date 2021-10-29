Потерявшая в "Зимней вишне" дочь кемеровчанка заявила, что перед семьями погибших до сих пор не извинились
Елена Тесленко назвала приговор фигурантам дела недостаточным. По её мнению, подсудимые не считают себя виноватыми в трагедии.
Потерпевшая по делу о пожаре в "Зимней вишне" прокомментировала приговор фигурантам. Видео © t.me / shot_shot
Жительница Кемеровской области Елена Тесленко, которая потеряла в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" дочь и бывшего супруга, заявила, что наказание, которое вынес суд фигурантам дела, не может загладить боль, причинённую потерпевшим.
"Невозможно загладить ту боль, которая нам была причинена. И поэтому, какое бы ни было наказание самое строгое, оно для нас (потерпевших. — Прим. Лайфа) всё равно будет недостаточным. Но то, что оно уже есть, для нас это большой плюс", — рассказала женщина телеграм-каналу SHOT.
Она также отметила, что подсудимые "не считают себя виноватыми". Кроме того, по словам женщины, никто из фигурантов дела о пожаре не просил у неё прощения.
Напомним, сегодня суд вынес приговор фигурантам дела о пожаре в "Зимней вишне". Самый большой срок получила бывший гендиректор компании — собственника центра Юлия Богданова. Она проведёт за решёткой 14 лет. Чуть меньше — 13,5 года колонии — получила гендиректор основного арендатора "Зимней вишни" Надежда Судденок. А технического директора ТРЦ Георгия Соболева суд приговорил к 11 годам колонии.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В результате страшной трагедии погибло 60 человек, 37 из которых — дети, оказавшиеся запертыми в одном из кинозалов. Совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский после пожара скрылся в другой стране. Спустя год его задержали в Польше и передали российским правоохранительным органам. В 2019 году на месте трагедии появился Парк ангелов, в котором высадили 60 сосен — по одной на каждого погибшего.
Фото © t.me / shot_shot