Потерявшая в "Зимней вишне" дочь кемеровчанка заявила, что перед семьями погибших до сих пор не извинились

Елена Тесленко назвала приговор фигурантам дела недостаточным. По её мнению, подсудимые не считают себя виноватыми в трагедии.