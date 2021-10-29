Шавката Мирзиёева переизбрали президентом Узбекистана

Шавкат Мирзиёев, действующий глава Узбекистана, победил на президентских выборах. ЦИК республики подсчитала все бюллетени и сообщила, что за политика проголосовало 80,12% избирателей.

"Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан постановила считать Мирзиёева Шавката Миромоновича избранным на должность президента Республики Узбекистан, после подсчёта всех бюллетеней он набрал 80,12% голосов", — сказал в ходе заседания председатель Центризбиркома Зайниддин Низамходжаев.

Напомним, в Единый электронный список избирателей в Узбекистане было внесено около 19,9 миллиона граждан, при этом более 400 тысяч из них сделали свой выбор досрочно в период с 14 по 20 октября. На пост главы государства претендовало пять кандидатов.