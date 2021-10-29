Шавката Мирзиёева переизбрали президентом Узбекистана
По итогам подсчёта всех бюллетеней политик набрал 80,12% голосов. На прошлых выборах, в 2016 году, за него проголосовало 88,6% избирателей.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Шавкат Мирзиёев, действующий глава Узбекистана, победил на президентских выборах. ЦИК республики подсчитала все бюллетени и сообщила, что за политика проголосовало 80,12% избирателей.
"Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан постановила считать Мирзиёева Шавката Миромоновича избранным на должность президента Республики Узбекистан, после подсчёта всех бюллетеней он набрал 80,12% голосов", — сказал в ходе заседания председатель Центризбиркома Зайниддин Низамходжаев.
Напомним, в Единый электронный список избирателей в Узбекистане было внесено около 19,9 миллиона граждан, при этом более 400 тысяч из них сделали свой выбор досрочно в период с 14 по 20 октября. На пост главы государства претендовало пять кандидатов.
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