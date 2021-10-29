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СМИ: Совладелец бренда сырков "Б.Ю. Александров" объявлен в розыск

Фигурантом дела о принуждении к совершению сделки является ещё один предприниматель.

29 октября, 07:35
<p>Фото © ТАСС / Александр Артеменков</p>

Фото © ТАСС / Александр Артеменков

Партнёр скончавшегося основателя бренда сырков "Б.Ю. Александров" Бориса Александрова Юрий Изачик объявлен в международный розыск в рамках уголовного дела о принуждении к совершению сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Также, по данным агентства, ещё один фигурант дела — предприниматель Леонид Белиловский.

"Следствием вынесено постановление о признании Изачика и Белиловского обвиняемыми по ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения организованной группой). Затем они были объявлены в федеральный и международный розыск", — сказал собеседник агентства.

Официально эта информация не подтверждена.

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Напомним, российский предприниматель Борис Александров, создатель легендарного бренда глазированных сырков "Б.Ю. Александров", скончался от коронавируса в ночь на 30 ноября 2020 года.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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