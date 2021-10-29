СМИ: Совладелец бренда сырков "Б.Ю. Александров" объявлен в розыск
Фигурантом дела о принуждении к совершению сделки является ещё один предприниматель.
Фото © ТАСС / Александр Артеменков
Партнёр скончавшегося основателя бренда сырков "Б.Ю. Александров" Бориса Александрова Юрий Изачик объявлен в международный розыск в рамках уголовного дела о принуждении к совершению сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Также, по данным агентства, ещё один фигурант дела — предприниматель Леонид Белиловский.
"Следствием вынесено постановление о признании Изачика и Белиловского обвиняемыми по ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения организованной группой). Затем они были объявлены в федеральный и международный розыск", — сказал собеседник агентства.
Официально эта информация не подтверждена.
Напомним, российский предприниматель Борис Александров, создатель легендарного бренда глазированных сырков "Б.Ю. Александров", скончался от коронавируса в ночь на 30 ноября 2020 года.
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