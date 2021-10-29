В Приморье вводят QR-коды с 30 октября вместо 15 ноября

Власти Приморского края ввели новые антиковидные ограничения на фоне распространения коронавируса. Эти меры вступят в силу с 30 октября, сообщается на сайте правительства региона.

"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по распространению CoViD-19 в Приморье вновь будут ужесточены санитарно-эпидемиологические меры <...> с субботы, 30 октября. Теперь при посещении мест общепита, учреждений культуры и спорта граждане в обязательном порядке должны предъявлять QR-коды о прохождении вакцинации либо о перенесённом заболевании, полученные через госуслуги", — говорится в сообщении.

Кроме того, рестораны, кафе и бары не будут принимать посетителей с 23:00 до 6:00, в это время будет действовать обслуживание навынос. Эти ограничения не коснутся общепита в аэропортах и на авто-, железнодорожных и морских вокзалах.

Вместе с тем власти региона ввели самоизоляцию для неработающих и невакцинированных жителей старше 60 лет. Тех же пенсионеров, которые продолжают работать, и граждан с хроническими заболеваниями переведут на удалёнку на четыре недели, чтобы за это время они смогли сделать прививку.