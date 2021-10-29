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В Москве пять КТ-центров вернулись к работе с коронавирусом

Кроме того, в столице введены в работу ещё два обсервационных пространства, которые предназначены для пациентов, переносящих болезнь в лёгкой форме.

29 октября, 06:28
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В Москве к работе с пациентами с коронавирусом вернулось пять КТ-центров, созданных на базе поликлиник. Таким образом, в городе их будет работать 26. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что в Москве созданы достаточные коечные мощности. Так, 77% от занятых пациентами с CoViD-19 коек — фонд, который никогда не был задействован под плановую помощь. Таким образом удаётся не отвлекать базовые многопрофильные стационары от оказания медицинской помощи больным, не заражённым коронавирусом.

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В Москве и по всей России заработали штабы акции #МыВместе

Кроме того, в столице введены в работу ещё два обсервационных пространства. Всего их пять, они предназначены для приёма пациентов, которые переносят болезнь в лёгкой форме и не нуждаются в госпитализации, но в силу различных причин не могут проводить карантин дома.

Ранее Лайф рассказывал, что в парке "Патриот" развернули временный госпиталь для пациентов с коронавирусом. В регионе сохраняется сложная ситуация по ковиду. Ежедневно госпитализируют более тысячи пациентов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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