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МВД Белоруссии признало экстремистскими телеграм-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA

25 февраля нынешнего года эти три ресурса уже попадали в список экстремистских материалов.

29 октября, 06:23
<p>Фото © Наталия Федосенко / ТАСС</p>

Фото © Наталия Федосенко / ТАСС

Телеграм-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA признаны в Белоруссии экстремистским формированием. Об этом сообщает МВД республики.

"Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством telegram-каналов NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA, экстремистским формированием и запрете его деятельности", — говорится в сообщении ведомства.

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В октябре 2020 года канал NEXTA-Live уже признавался экстремистским, но после этого он сменил название. Юридический казус заключается в том, что, если хотя бы одна буква изменилась, формально это уже другой информационный ресурс. 25 февраля NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA попали в список экстремистских материалов ещё раз, но уже с новыми названиями.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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