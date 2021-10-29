МВД Белоруссии признало экстремистскими телеграм-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA
25 февраля нынешнего года эти три ресурса уже попадали в список экстремистских материалов.
Фото © Наталия Федосенко / ТАСС
Телеграм-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA признаны в Белоруссии экстремистским формированием. Об этом сообщает МВД республики.
"Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством telegram-каналов NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA, экстремистским формированием и запрете его деятельности", — говорится в сообщении ведомства.
В октябре 2020 года канал NEXTA-Live уже признавался экстремистским, но после этого он сменил название. Юридический казус заключается в том, что, если хотя бы одна буква изменилась, формально это уже другой информационный ресурс. 25 февраля NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA попали в список экстремистских материалов ещё раз, но уже с новыми названиями.
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