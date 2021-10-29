МВД Белоруссии признало экстремистскими телеграм-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA

В октябре 2020 года канал NEXTA-Live уже признавался экстремистским, но после этого он сменил название. Юридический казус заключается в том, что, если хотя бы одна буква изменилась, формально это уже другой информационный ресурс. 25 февраля NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA попали в список экстремистских материалов ещё раз, но уже с новыми названиями.