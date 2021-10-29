Немецкий журналист испугался тренировок российских Ил-76

Немецкая газета Bild опубликовала статью о манёврах российского тяжёлого военно-транспортного самолёта Ил-76 с учебными бомбами. По словам журналиста издания Юлиана Репке, такие тренировки лётчиков со "смертоносными" снарядами "внушают беспокойство".

Автор материала ссылается на сообщение Минобороны России о сборах экипажей полка военно-транспортной авиации в Псковской области по выполнению практического бомбометания и боевым стрельбам. Так, в ведомстве указали, что "с экипажами были проведены теоретические и практические занятия по подвеске учебных бомб П-50Т и заряжании авиационной пушки ГШ-23".

В заголовке статьи говорится, что военные устанавливают бомбы на транспортных самолётах, в связи с чем возникает вопрос о "планировании неожиданного нападения". При этом фотографии со сборов, опубликованные в материале, навеяли на журналиста "беспокойство". И вместе с тем он задаётся вопросом, почему "российские солдаты устанавливают на самолёты небольшие, но смертоносные бомбы, совершенно не пригодные для бомбардировки вражеских целей". За ответом на этот вопрос газета обратилась к "независимому военному блогеру" из Финляндии Петри Мякеля.

"Это имеет смысл, если вы готовите внезапное нападение или внезапную высадку десанта на врага, который не знает, что его ждёт", — сообщил Мякеля.