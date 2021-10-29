Популярный сериал "Игра в кальмара" выпустил свою криптовалюту
Как сообщают СМИ, она должна стать специальной монетой для онлайн-игры по мотивам корейской истории.
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Сериал на корейском языке "Игра в кальмара", ставший самым популярным шоу на стриминговой платформе Netflix, запустил собственную криптовалюту. Об этом сообщил телеканал CNBC.
Отмечается, что валюта называется просто "кальмар" (Squid), сейчас она стоит 2,22 доллара, а рыночная цена токена превысила показатель в 174 миллиона долларов. Как сообщают СМИ, авторы сериала приняли решение о выпуске криптовалюты, чтобы она стала специальной монетой для игры по мотивам шоу. Онлайн-соревнование начнётся в ноябре и будет состоять из шести раундов. В компании подчеркнули, что обещают обеспечить безопасную игру.
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Предпродажи токенов открыли 20 октября.
Ранее нейропсихолог объяснил популярность сериала "Игра в кальмара". Сергей Бобров отметил, что успех веб-новинки в жанре выживания связан с дофаминовой зависимостью. Также Лайф рассказывал, что опрос ВЦИОМа выявил в России сторонников запрета сериала. А ещё россиян предупредили о вирусе, маскирующемся под приложение по мотивам "Игры в кальмара".
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