Популярный сериал "Игра в кальмара" выпустил свою криптовалюту

Отмечается, что валюта называется просто "кальмар" (Squid), сейчас она стоит 2,22 доллара, а рыночная цена токена превысила показатель в 174 миллиона долларов. Как сообщают СМИ, авторы сериала приняли решение о выпуске криптовалюты, чтобы она стала специальной монетой для игры по мотивам шоу. Онлайн-соревнование начнётся в ноябре и будет состоять из шести раундов. В компании подчеркнули, что обещают обеспечить безопасную игру.