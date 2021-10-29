В Раде назвали Россию убийцей украинской энергетики

Депутат Верховной рады Людмила Буймистер считает, что импорт электроэнергии из России и Белоруссии "убивает" энергетическую систему Украины. Такое заявление она сделала в эфире "4 канала".

Буймистер отметила, что в настоящий момент ситуация в энергетике Украины является катастрофической. Причиной тому послужил провал в вопросе заготовки запасов угля и отсутствие поддержки местных добывающих предприятий.

"Второе, что убивает нашу энергетическую систему, — это, конечно, этот импорт электроэнергии из России и Белоруссии, который пытаются оправдать. <…> Этот импорт убивает как угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации", — заявила Буймистер.

Она считает, что из-за этого генерирующие компании Украины якобы недополучают средства. Кроме того, данный импорт не позволяет функционировать атомной генерации стабильно.

"У нас в принципе сегодня таким образом управляется вся сфера энергетики, что нас планомерно ведут к России и Белоруссии, к полной зависимости от импорта из этих стран. Закончиться это может очень плохо", — заключила парламентарий.