Учёные нашли новый способ снижения риска госпитализации пациентов с ковидом

Применение пациентами с коронавирусом антидепрессанта флувомаксина позволяет снизить вероятность госпитализации. Об этом сообщается в статье, опубликованной в медицинском журнале Lancet.

"Применение флувомаксина (100 миллиграммов два раза в день в течение 10 дней) среди пациентов из группы повышенного риска, которым на ранних сроках диагностировали CoViD-19, снизило необходимость госпитализации, которая определяется как пребывание на станции скорой помощи... или перевод в высокоспециализированную больницу", — отмечается в результатах исследования.

Испытание проводилось в течение 10 дней, в нём приняло участие 1497 невакцинированных пациентов из Бразилии. Они сдали положительный тест на коронавирус и были в группе риска из-за заболеваний или возраста. Так, 741 человек получал настоящий препарат, а другие 756 — плацебо.

Выяснилось, что для испытуемых, получавших антидепрессант, вероятность оказаться в больнице была меньше на 32%, чем для тех, кто принимал пустышку. Учёные отмечают, что они провели первое крупное рандомизированное контролируемое исследование по изучению эффективности флувомаксина при лечении коронавируса.

Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на одного из авторов исследования, профессора канадского Макмастерского университета Эдварда Миллса, изучаемый препарат благодаря низкой цене и доступности может стать альтернативой другим лекарствам, например моноклональным антителам. Учёный также отметил, что на данный момент представители научного сообщества не уверены в том, насколько потенциальные противовоспалительные свойства антидепрессантов эффективны против коронавируса.