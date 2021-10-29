Жители Сочи возмущены, что многие россияне восприняли период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября как внеплановые выходные и рванули на курорты, в том числе и в их город. Большинство из них негативно относятся к такому развитию событий. Так, советский спортсмен, пловец Владимир Немшилов, который живёт в Сочи, поделился своим возмущением в беседе с телеканалом "360".

"Я возмущён этим. Куда смотрит руководство? Везде всё закрывают и запрещают, а в Сочи радуются, что 85% отелей забронированы, также хвастаются, что повысили цены на 20–25%", — сказал бронзовый призёр Олимпиады 1968 года, отметив, что многие местные разделяют его точку зрения.

По мнению Немшилова, следовало сразу запретить в городе посуточную аренду и прочее, так как хозяева квартир, которые сдают туристам, не требуют никаких документов о прививках.

"Если закрыть нужно город, раз такое положение, то нужно его закрывать. Какой отдых может быть? <…> Моё мнение: это пир во время чумы", — заявил советский спортсмен.

В свою очередь, фотограф Рая Зуева отметила, что сочинцы уже привыкли к наплывам туристов и люди в подобной ситуации делятся на два лагеря: половина жителей возмущены, а половина очень радуются, так как путешественники приносят заработок. При этом Зуева отметила, что не любит город в такие периоды, и дело даже не в коронавирусных мерах, а в том, что людей очень много. Она добавила, что переживает, что с нашествием отдыхающих в городе подскочит заболеваемость CoViD-19.

"Единственный момент: у нас очень слабое здравоохранение, в нашем городе конкретно. У нас с медициной очень плохо, очень. Большинство людей, мне кажется, умирают не потому, что они заболели ковидом, а потому, что их некому спасать", — отметила фотограф.

А киноблогер Елена Первеева, которая рассказывает о жизни в Сочи, отметила, что нейтрально относится к наплыву путешественников, добавив, что сама бы отправилась на курорт в нерабочие дни, если бы жила в холодном городе. При этом подчеркнула, что ей бы хотелось, чтобы туристы осознаннее подходили к организации своего отдыха.

"Чем Сочи отличается в этой ситуации от Москвы? В Сочи обязали абсолютно всех сделать прививку, эти правила диктует каждое развлекательное заведение. <…> Так что непривитым туристам тут доступно только холодное море", — отметила блогер.

При этом собеседница указала, что "лето в Сочи было провальным с точки зрения погодных условий" и сезон закрылся раньше, чем предполагалось. Поэтому сейчас представилась возможность компенсировать хоть немного потерянный доход.